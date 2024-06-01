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إلغاء أول رحلة خاصة حول القمر.. ماذا قال الملياردير الياباني؟

في خطوة مفاجئة، قام الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا اليوم السبت بإلغاء أول رحلة خاصة حول القمر والتي كانت تحمل اسم “DearMoon”.

فريق التحرير by فريق التحرير

وأعلنت المهمة في بيان على موقعها الرسمي على الإنترنت اليوم: “أن الرحلة كان مقررا انطلاقها نهاية العام الماضي 2023، وعلى متنها عدد من المشاهير، وكان هدفها القيام برحلة حول القمر لتكون أول رحلة في التاريخ من نوعها”.

ما سبب التأجيل؟

إلغاء أول رحلة خاصة حول القمر.. ماذا قال الملياردير الياباني؟

ونقلت صحيفة The Asahi Shimbun اليابانية عن فريق العمل قوله: “إن يوساكو مايزاوا اتخذ القرار الصعب بإنهاء المهمة في ظل عدم وجود جدول زمني واضح لإنجاز المهمة”، وهو ما دفعه إلى تقديم اعتذار لكل من دعموا المشروع وكل من تطلعوا للمساهمة في هذه الرحلة التاريخية.

وفي منشور منفصل على موقع المهمة، أشار مايزاوا إلى أن سبب الإلغاء هو عدم اليقين بشأن تطوير المشروع، قائلا إنه وقع العقد في عام 2018 على أساس أن الإطلاق سيأتي بحلول نهاية عام 2023، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، وغير معروف الموعد الذي تنطلق فيه الرحلة.

ما علاقة الملياردير الياباني مع “سبيس إكس”؟

إلغاء أول رحلة خاصة حول القمر.. ماذا قال الملياردير الياباني؟

قامت شركة “سبيس إكس” التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك بتعيين يوساكو مايزاوا، المؤسس لمتجر “Zozo Inc” للأزياء عبر الإنترنت، كأول راكب خاص لها في عام 2018.

وبعد 3 سنوات وتحديدا في عام 2021، كان يوساكو مايزاوا أول راكب خاص يزور محطة الفضاء الدولية، حيث انطلق على متن صاروخ سويوز.

في عام 2022، أعلن مايزاوا أن نجم البوب ​​الكوري TOP والدي جي Steve Aoki سيكونان من بين أفراد الطاقم الثمانية الذين سيشاركون في مهمة DearMoon.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قال إن مهمة الطيران ستؤجل حتى هذا العام أو بعده.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...