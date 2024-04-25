لماذا لا يسعنا “براح” الإنترنت؟.. “ديسكورد” مساحة رقمية حميمية

في خضم كل المشكلات والتحديات التي يثيرها عالم الإنترنت، برز تطبيق “ديسكورد” (Discord)، باعتباره مساحة رقمية حميمية، وملتقى للحديث عن الاهتمامات المشتركة التي تجمع مستخدميه.

وشاع استخدام منصة “ديسكورد“، منذ تأسيسها عام 2015 خصوصا بين ممارسي ألعاب الفيديو، الذين تسمح لهم بالدردشة باستخدام الصوت مباشرة أثناء اللعب.

تطبيق “ديسكورد”.. مساحات خاصة للاهتمامات المشتركة

“هناك حاجة إلى المزيد من المساحات الدافئة والحميمية بين الأفراد، التي تسمح بقضاء وقت ممتع مع أصدقائهم بعيدا عن مشتتات الإنترنت التي نراها في كل مكان”، وفقا لما قاله المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “Discord”، جيسون سيترون في لقائه مع “ذا فيرج”، وهو ما تسعى المنصة لتقديمه.

تطلق منصة “ديسكورد“، على هذه المساحات الخاصة التي يتحكم فيها مؤسسوها اسم “سيرفرات”، وهي مساحات يؤكد “سيترون”، أنها كانت هدف المنصة منذ اليوم الأول لإطلاقها، من خلال “توفير أدوات تمكن الأفراد من تصميم مساحاتهم الخاصة” سواء من حيث الاسم، أو التصميم، أو الأذونات، أو حتى طبيعة السيرفر.

تطبيق Discord يتطور وفقا لرغبات المستخدمين

وتستمر “ديسكورد”، في تطوير التطبيق وفقا لرغبات المستخدمين واحتياجاتهم، فحين أفصح بعض المستخدمين عن رغبتهم في زيادة الحد الأقصى لعدد الأفراد على كل سيرفر، استجابت الشركة على الفور.

مخاوف السلامة حاضرة أيضا، فبعد انتشار مزاعم عن حالات استدراج الأطفال، وابتزازهم عبر تطبيق ” Discord”، حضر “سيترون”، جلسة استماع خاصة باللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في يناير الماضي لتأكيد وجود شراكة مع منصة “ثورن” المتخصصة في حماية الأطفال لإنشاء أداة آلية تكتشف المحادثات المشبوهة وتحذفها.

بودي جارد غرف الدردشة

توفر منصة “ديسكورد”، مساعد رقمي يركز على سلامة الأطفال والمراهقين خلال وجودهم على المنصة، وهي خاصية أشبه ما تكون بالصديق الشخصي للأطفال، وتعمل على مراجعة المحادثات وتقديم نصائح حول كيفية الحفاظ على سلامتهم أو الإبلاغ عن التصرفات والسلوكيات الغريبة، وفقا لسيترون.

واختتم قائلا: لقد أصدرنا مؤخرًا نظام تحذير فعليًا في Discord، حيث إذا خالفت إرشادات المجتمع أو خالفت شروط الخدمة بطريقة لا تجعل من الضروري حذف حسابك، فسنعطي حسابك تحذيرًا وإشعارًا تعطيل جزئي.

وأضاف، في هذا الوقت يمكنك الذهاب لرؤية ما فعلته بالضبط، ولا يمكنك إرسال رسالة لمدة ساعتين.

وأوضح، أن جزء من ذلك هو أننا نعتقد أن المراهقين يقومون أحيانًا بأشياء غبية، ومن الأفضل تعليمهم بدلاً من طردهم من المنصة. لكن بالطبع، يتناسب ذلك مع شدة المخالفة.