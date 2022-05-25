يتحدث احمد شكورة نائب الرئيس الإقليمي – الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا “كلاوديرا” عن دور شبكات الجيل الخامس في تسريع عملية التحوّل في الشرق الأوسط عندما يتعلق الأمر بتبني شبكات الجيل الخامس فإن منطقة الشرق الأوسط تتفوق على باقي الأسواق الغربية الراسخة التي تشهد بعض التباطؤ نتيجة الحاجة إلى استبدال البنية التحتية القديمة.

أظهر تقرير صادر عن “إريكسون موبيليتي” لعام 2020 توقعات بأن يكون هناك 80 مليون مشترك في مشروع شبكات الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2025. لا يقتصر أثر هذا التبني الهائل للتقنية على تمكين الشركات وما إلى ذلك من التحسينات التقنية الأخرى في المنطقة، بل يوفر أيضًا أساسًا سليمًا للمدن الذكية والاتصال العالمي. نستعرض فيما يلي كيف يمكن لشبكات الجيل الخامس 5 خلق المزيد من الفرص للشرق الأوسط، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التحوّل الرقمي في المنطقة. تشجيع النمو المحلي كشفت جائحة فيروس كورونا عن افتقار بلدان الأسواق الناشئة للأنظمة الرقمية. نتيجة لتطورات الجائحة، سارعت الشركات إلى التحوّل الرقمي في حين واجهت الشركات التي لم تتمكن من التحوّل صعوبات أكبر في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

لذلك فمن غير المستغرب أن 77٪ من الشركات في الشرق الأوسط تخطط لاستثمار نسب كبيرة من ميزانيتها في إنشاء شبكات متقدمة قد تستفيد من شبكات الجيل الخامس 5، وذلك وفقًا لم أورده بحث “أكسنتشر لعام 2021 بالتعاون مع “مايكروسوفت” حول “قادة التكنولوجيا والفصل الجديد للنمو”. يشير بحث “أكسنتشر” و”مايكروسوفت” أيضًا إلى أن المنطقة جاهزة لعملية التحوّل الرقمي المنشود. لقد أصبح عدم وجود نظام رقمي حديث مطبق على نطاق واسع ميزة بالفعل، فبدلاً من العمل على ترقية الشبكات القديمة؛ فإن كل ما هو مطلوب الآن تثبيت شبكات الجيل الخامس 5 الجديدة. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تنشيط النمو المحلي وتمكين المنطقة من بناء نظام مناسب للمستقبل. يأتي قطاع النفط والغاز من بين القطاعات التي يُتوقع أن تستفيد استفادة كبرى، إذ يحتاج هذا القطاع إلى التحوّل لمواكبة متغيّرات العصر. تنتج منصة النفط الواحدة أكثر من 1 تيرابايت من البيانات يوميًا، بينما يتم استخدام جزء بسيط فقط من تلك البيانات. يمكن أن تسمح الحوسبة المتطورة التي تعتمد على تقنية شبكات الجيل الخامس 5 لمنتجي النفط بإتمام عمليات أكثر كفاءة وبالتالي خفض التكاليف.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بنسبة 4.9٪، وفقًا لما ذكره تقرير حوسبة الحافة لعام 2020 حول “لماذا يجب على شركات الاتصالات بناء قدرات حوسبة الحافة لقطاع النفط والغاز”. خلق فرص جديدة في سوق راكد وصلت مستويات تبني استخدام الهواتف الذكية إلى حدها الأقصى في الشرق الأوسط، إذ بلغت نسبة الانتشار 97٪، وبالتالي لا يوجد مجال كبير للنمو لمصنعي الهواتف الذكية، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير SMA Intellience لعام 2019 حول “اقتصاد الهواتف الجوالة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”. نظرًا لأن شركات الاتصالات تشهد انخفاضًا في تدفقات الإيرادات التقليدية، يجب عليها العثور على فرص النمو في مكان آخر. تفتح شبكات الجيل الخامس 5 الأبواب أمام هذه الفرص الجديدة، وذلك بواسطة توفير سرعات أعلى وتسهيل الوصول لعالم أوسع من الخدمات السحابية وتحليل البيانات. لا يوفّر هذا ميزة تنافسية فحسب، بل يمكنه أيضًا خلق قيمة أكثر اعتمادية لخدمات بث الوسائط والمحتويات الرقمية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحلول الرقمية الأخرى لا تستهدف تقنية شبكات الجيل الخامس 5 فحسب إلى توفير اتصالات أسرع وخدمات الإنترنت المتنقلة. بل إنها تؤثر على الصناعات الأخرى كذلك. هناك خطط طموحة لتطوير الشرق الأوسط وتحويله إلى مركز عالي التقنية، تمثّل تقنية شبكات الجيل الخامس 5 مركز هذه الخطط. بصرف النظر عن المدن الكبرى، يجري حاليًا استهداف المناطق التالية لتصبح مدنًا ذكية في المستقبل القريب: مثل كل من لوسيلفي قطر ونيوم و الرياض في المملكة العربية السعودية، و مصدر في دولة الإمارات العربية المتحدة و الدقم في سلطنة عمان.

يُعد استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء أمرًا محوريًا في بناء المدن الذكية. وفقًا لما هو منصوص عليه في البوابة الحكومية الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحظى إمارة أبو ظبي بشبكة للمدينة الذكية تضطلع بمراقبة أنظمة معينة مثل إنارة الشوارع وإشارات المرور والنقل العام. من خلال الاتصال الاعتمادي لشبكات الجيل الخامس 5، يمكن بسهولة عرض البيانات آنيًا وتحليلها مما يسمح لشبكة المدينة بأن تكون أكثر كفاءة وأمانًا في ذات الوقت. بمجرد انتشار شبكات الجيل الخامس في المدن الأخرى، ستظهر حلول تقنية متطورة وفرص جديدة للشركات والمجتمعات المحلية. شبكات الجيل الخامس 5 ستعمل على تمكين التحول الرقمي إن شبكات الجيل الخامس 5 هي المستقبل. ويمكن القول أن هذا المستقبل أصبح واقعًا بالفعل في بعض مدن الشرق الأوسط، خاصة مدن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا التوقيت هو الأنسب بلا أدنى شك. مع فرصة المضي قدمًا في مسار شبكات الجيل الخامس، يمكن للمنطقة أن تشهد تحولًا رقميًا يستطيع منافسة الدول الغربية المتقدمة. ليست تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والاتصال الأسرع سوى عدد قليل من المجالات التي يمكن للشركات والصناعات الاستفادة منها في تحولها الرقمي والتقني. ونأمل أن يؤدي هذا إلى الارتقاء بجودة الحياة في الشرق الأوسط.