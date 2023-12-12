خسارة غوغل أمام إيبك جيمز، ضربة تهدد 200 مليار دولار من احتكارات منصات التطبيقات

خسرت غوغل دعوى قضائية بعد أن صدر قرار هيئة محلفين فيدرالية في سان فرانسيسكو يوم الاثنين لصالح شركة إيبك جيمز Epic Games التي تقدم لعبة فورتنايت Fortnite ، ووافقت الهيئة على اعتبار وحدة غوغل التابعة لشركة ألفابت قد تصرفت بشكل غير عادل باعتبارها احتكارًا، ويهدد هذا الحكم الذي يعد هزيمة قانونية كبيرة، قطاع متاجر التطبيقات الذي تصل قيمته لـ 200 مليار دولار.

تهدد الهزيمة القانونية تلك بإثارة احتكار ثنائي لمتاجر التطبيقات من قبل كل من غوغل وأبل والذي يدر ما يقرب من 200 مليار دولار سنويًا ويحدد كيفية استخدام مليارات المستهلكين للأجهزة المحمولة.

تمثل الخسارة أيضا ضربة لنموذج أعمال الشركتين في التطبيقات، حيث تتقاضى كل من أبل وغوغل عمولات تصل إلى 30٪ من مطوري البرامج الذين ليس لديهم عادةً سوى القليل من الخيارات الأخرى لتوزيع تطبيقاتهم.

وأمضت إيبك سنوات في معارضة هذه الممارسة وحصلت على هذا الحكم الذي سيساهم بإضعاف قواعد متاجر التطبيقات، والتي تعرضت بالفعل لانتقادات من المنظمين والمشرعين في جميع أنحاء العالم.

قال تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة إيبك، في مقابلة بعد صدور الحكم: “ستبدأ قطع الدومينو في التساقط هنا”. “نهاية الـ 30% تلوح في الأفق.” على الرغم من فوز شركة أبل بقضية مماثلة ضد إيبك في عام 2021، فقد صدر هذا الحكم من قبل قاض واحد. إن طبيعة دعوى غوغل مختلفة- حيث أيدت هيئة المحلفين بالإجماع قضية شركة إيبك – ووجدت أن غوغل قد تورطت في سلوك مخالف للمنافسة، وألحقت الضرر بشركة إيبك وفرضت بشكل غير قانوني نظام الاقتطاع الخاص بها على المطورين. بدأت المعركة في عام 2020، عندما تم إطلاق لعبة فورتنايت من متاجر تطبيقات أبل وغوغل بلاي حيث تدر إيرادات تصل إلى 30% التي يحصل عليها عملاقا التكنولوجيا من عمليات الشراء والاشتراكات داخل التطبيق على منصاتهما.

ردًا على ذلك، رفعت إيبك دعوى قضائية ضد الشركتين، وقد أثارت غوغل أيضًا انتقادات لعقدها صفقات جانبية مع كبار المطورين مثل سبوتيفاي حيث تقتطع عمولات أقل. في قرار يوم الاثنين، وجدت هيئة المحلفين أنه لا ينبغي لشركة غوغل أن تطلب من مطوري تطبيقات أندرويد استخدام نظام الفوترة الخاص بها للبرامج المباعة من خلال متجرها – وأنه لا ينبغي لها تقديم اتفاقيات مخصصة لبعض المطورين.

قال بول سوانسون، الشريك في شركة هولند أند هارت القانونية المتخصصة في التكنولوجيا وقانون مكافحة الاحتكار: “النتيجة المباشرة هي أننا سنشهد تحولاً في السوق حيث سيتعين على شركات التكنولوجيا الكبرى توفير التسهيلات – سواء كان ذلك زيادة الوصول، أو شروط أفضل، أو المزيد من الخيارات للمطورين – لتجنب الانكشاف القانوني”.

وتسلط هذه القضية الضوء أيضًا على الشعور بين العديد من المستهلكين بأن شركات التكنولوجيا الكبرى اكتسبت الكثير من القوة. واجهت غوغل أيضًا تدقيقًا من قاضٍ بوزارة العدل هذا الخريف بسبب هيمنتها في مجال البحث على الإنترنت، على الرغم من أن نتيجة تلك المحاكمة لن تكون واضحة لعدة أشهر.