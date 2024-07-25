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إطلاق خرائط أبل على الويب.. المزايا وكيف تستخدم؟

إطلاق تجريبي لخدمة خرائط أبل على الويب، لتكون منافس لخرائط جوجل.. إليك المتصفحات المتوافقة معها.

فريق التحرير by فريق التحرير
إطلاق خرائط أبل على الويب.. المزايا وكيف تستخدم؟
إطلاق خرائط أبل على الويب.. المزايا وكيف تستخدم؟

أعلنت شركة “أبل” الأمريكية، الأربعاء، أنها أطلقت خدمة خرائط أبل على الويب (Apple Maps on the web)، وهي متاحة كإصدار تجريبي، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على الاتجاهات في الطرق للوصول لأهدافهم دون الحاجة إلى فتح تطبيق الخرائط.

وتتوفر خدمة خرائط أبل على الويب، حاليا في الإصدار التجريبي باللغة الإنجليزية، وهي متوافقة مع متصفحات Safari، وChrome، على أجهزة Mac، وiPad، بالإضافة إلى متصفحات Chrome، وEdge، على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows.

خرائط أبل على الويب تعمل مثل تطبيق ‌Apple Maps‌

إطلاق خرائط أبل على الويب.. المزايا وكيف تستخدم؟

وتعمل خدمة خرائط أبل على الويب، مثل تطبيق ‌Apple Maps‌، بحيث يمكن للمستخدمين الحصول على اتجاهات القيادة، والمشي، والعثور على الأماكن التي يمكن زيارتها، وعرض التقييمات، وساعات العمل، وتصفح الأدلة المنسقة، حسب موقع “macrumors” التقني.

ويمكن لأي مستخدم في العالم الاطلاع على خدمة Apple Maps on the web، من خلال هذا اللينك.

مزايا خدمة Apple Maps on the web

إطلاق خرائط أبل على الويب.. المزايا وكيف تستخدم؟

وتوفر خدمة Apple Maps on the web الجديدة، عدد من الخدمات مثل طلب الطعام مباشرة من بطاقة مكان الخرائط، واكتشاف أماكن لتناول الطعام، والتسوق، والاستكشاف في المدن حول العالم.

وتقول شركة “أبل” عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، في بيان على موقعها، أنه سيتم تقديم خيارات إضافية للخدمة، مثل خاصية Lookaround، في الأشهر القليلة المقبلة، كما سيتم توسيع الدعم للتوافق مع اللغات، والمتصفحات، والأنظمة الأساسية الإضافية بمرور الوقت.

خرائط أبل منافس جديد لخرائط جوجل

إطلاق خرائط أبل على الويب.. المزايا وكيف تستخدم؟

وستكون خدمة ‌ Apple Maps on the web، بمثابة بديل لخدمة خرائط جوجل، والتي كانت منذ فترة طويلة خيار رسم الخرائط الأكثر شيوعا على الويب.

ويستطيع المطورون، الارتباط بخدمة ‌ Apple Maps on the web في تطبيقاتهم، حتى يتمكن المستخدمون من الحصول على اتجاهات القيادة، والاطلاع على معلومات الموقع.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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