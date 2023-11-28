الرئيس التنفيذي لـAWS يعلن عن خدمات ثورية في الحوسبة السحابية

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “AWS”، آدم سبيلسكي، عن خدمات جديدة في مؤتمر الخدمات السحابية المقام حاليا في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، والممتد حتى الأول من ديسمبر المقبل.

أمازون إس 3 إكسبريس

وكشف سبيلسكي عن خدمة “أمازون S3 إكسبريس” الجديدة التي توفر تجربة استثنائية للمستخدمين فيما يتعلق بالخدمات السحابية على الإنترنت، والحصول على مساحة تخزين كبيرة غير مادية.

وقال آدم خلال كلمته في المؤتمر: “يسعدني أن أعلن عن خدمة أمازون إس 3 إكسبريس، التي تعد فئة تخزين جديدة صممت خصيصا بغرض تقديم أعلى أداء وأقل زمن وصول للمعلومات السحابية بشكل متكرر”.

وتستخدم الخدمة الجديدة أجهزة وبرامج تم تصميمها لتسريع عملية معالجة البيانات وتقديم تجربة مميزة للمستخدمين منذ اليوم الأول، لتقليل زمن الوصول إلى الحد الأدنى من المعلومات السحابية.

وأضاف سبيلسكي في كلمته: “تدعم الخدمة الجديدة ملايين الطلبات في الدقيقة الواحدة، مع زمان استجابة ثابت مكون من رقم واحد بالمللي ثانية، في أسرع تخزين للمعلومات السحابية، وأسرع بـ10 مرات من التخزين القياسي المعهود”.

وتابع آدم: “بفضل هذه الخدمة ستنخفض تكاليف الحوسبة إلى 60%، وستقل تكاليف الوصول إلىالبيانات بنسبة 50% من المعيار المعتمد حاليا في إس 3”.

وواصل: “أدركنا منذ 10 سنوات أن إعادة تقديم الحوسبة السحابية ذات الأغراض العامة بصورة أسهل وأسرع للجميع، ستساهم في تجارب اقتصادية أفضل”.

جرافيتون 4

في الوقت نفسه أعلن آدم سبيلسكي عن خدمة أخرى، وهي “جرافيتون 4 AWS” من أقل تقديم أداء سعري أفضل بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى العمل على تقليل البصمة الكربونية.

وقال آدم: “يسعدنا اليوم أن نعلن عن أحدث جيل من معالج جرافيتون، وهي أقوى شريحة قمنا ببنائها بأكثر كفاءة ممكن في استخدام الطاقة على الإطلاق، مع عدد أكبر من النوى بنسبة 50%”.

وتابع سبيلسكي: “تعد شرائح جرافيتون 4 الجديد أسرع بنسبة 30% من شرائح جرافيتون 3، كما أنها تقدم أداء أفضل، مثل تشغيل 40% أسرع لتطبيقات قواعد البيانات، و45% أسرع لتطبيقات جافا”.

وأردف: “كنا في أمازون أول من قام بتطوير وتقديم معالجات الخوادم الخاصة بنا، ونحن الآن في جيلنا الرابع خلال خمس سنوات فقط، حيث لم يقم موفرو الخدمات السحابية الآخرون بتسليم معالجات الخادم الأول الخاصة بهم”.

أمازون Q

كشفت شركة أمازون عن “روبوت دردشة” جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي للتعامل مع عملاء AWS، حيث أكد آدم سيبلسكي أن هذه الخدمة الجديدة ستكون قادرة على الدردشة بسهولة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري.

وأشار آدم إلى أمازون Q تم إعداده على مدار 17 عامة من خلال AWS ليصبح قادرا على فعل أشياء أكثر من مجرد الإجابة على الأسئلة، لكنه سيكون قادرا على فهم أشياء دقيقة واقتراح حلول ومنتجات في بضع ثوان.

استخدام راحة اليد

أعلنت شركة “AWS” عن تطوير تقنيات جديدة تتيح استخدام مسح راحة اليد للتتحقق من هوية الأشخاص عند دخول مباني الشركات والمؤسسات.

وتتيح خدمة “أمازون وان” الجديدة إمكانية ربط بطاقة الدفع الخاصة بالمستخدم ببصمة راحة اليد، ما يسمح لهم بدخول المتجر وإكمال المعاملات المالية عن طريق تمرير اليد فقط فوق الماسح الضوئي.

بيئة سطح المكتب الافتراضية

أطلقت أمازون جهازا جديدا بقيمة 195 دولار أمريكي يسمح للمستخدمين بالوصول إلى بيئات سطح المكتب الافتراضية مثل “Amazon work spaces” عن طريق الإنترنت.

ويأتي القرار الذي اتخذته أمازون بإنشاء بيئة سطح المكتب الافتراضية، من أجل الاستفادة من الخبرة الحالية في صناعة مشغلات الوسائط المتدفقة، حيث أكدت الشركة أن قرار بناء أجهزة جديدة جاء استجابة لطلبات العملاء حول رغبتهم في خفض فاتورة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات واستبدال أجهزة الكمبيوتر بأخرى أقل تكلفة.