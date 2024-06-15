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خاصية “الاسترداد” من مايكروسوفت  تثير مخاوف أمنية

أطلقت شركة مايكروسوفت نموذج الذكاء الاصطناعي “كوبايلوت” ودمجته في معظم منتجاتها.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها أرجأت طرح خاصية “الاسترداد” الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بعد إثارة الخبراء مخاوف أمنية حول استخداماتها.

وتأخذ خاصية الاستدعاء صورا سريعة لشاشة الحاسب الشخصي بشكل دوري، ثم يتم تشفيرها وتخزينها ويمكن تحليلها بالذكاء الاصطناعي للبحث عن معلومات سابقة.

وكان من المقرر أن يتم إصدار فئة الأجهزة الجديدة “كوبايلوت + بي سي” يوم 18 حزيران / يونيو الجاري.

وذكرت شركة مايكروسوفت أنها تقوم بتعديل الطراز الجديد لتحسين مهارة مجتمع برنامج “ويندوز إنسايدر” لنضمن ارتقاء الخبرة إلى معاييرها الرفيعة للجودة والأمن.

وأضافت “هذا القرار متأصل في التزامنا بتوفير خبرة موثوقة وآمنة وقوية لجميع عملائنا، والسعي لتعقيب إضافي قبل إتاحة الخاصية لجميع مسخدمي كوبايلوت + بي سي”.

وأطلقت شركة مايكروسوفت نموذج الذكاء الاصطناعي “كوبايلوت” ودمجته في معظم منتجاتها.

و”كوبايلوت” هو مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي للأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز. وهو عبار عن واجهة أوامر تعمل على تنفيذ المهام بدلا منك، وذلك في أجهزة ويندوز وبرامج مايكروسوفت.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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