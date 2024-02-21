خاتم أبل الذكي.. ثورة في عالم التكنولوجيا

تُشير تقارير متعددة إلى أن شركة أبل تعمل على تطوير خاتم ذكي جديد، قد يُمثل نقلة نوعية في عالم الأجهزة القابلة للارتداء.

ولم تُعلن أبل رسمياً عن هذا الخاتم، إلا أنّ براءات اختراع متعددة تُقدم نظرة ثاقبة على ما قد تُخطط له الشركة.

فوفقاً لبراءات الاختراع هذه، قد يكون خاتم أبل الذكي بديلاً مثالياً للساعات الذكية التقليدية، حيث يُمكن ارتداؤه بشكل مريح طوال اليوم، حتى أثناء النوم.

ومؤخرًا، كشفت منصة Patently Apple عن براءة اختراع مسجلة في الولايات المتحدة لخاتم ذكي يوفر تقنية التواصل قريب المدى (NFC)، ويمكن استخدامه كوحدة تحكم لسماعة الرأس Vision Pro للواقع المختلط.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أبل لم تصنع وحدة تحكم ملموسة لهذه السماعة، ولذلك فإن إطلاق خاتم كجهاز مرافق لها يبدو خطوة منطقية.

ومن المُتوقع أن يتضمن خاتم أبل الذكي ميزات صحية متقدمة، تشمل:

قياس مستوى الأكسجين في الدم.

مراقبة النشاط الكهربي للقلب.

تتبع نوم المستخدم.

قياس ضغط الدم.

قياس درجة حرارة الجسم.

تحليل التعرق.

بالإضافة إلى ذلك، قد يُتيح الخاتم التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية، والدفع الإلكتروني عن بُعد، وتلقي الإشعارات من الهاتف الذكي.

ويُعد هذا الخاتم الذكي منتجاً مُنتظراً من قبل الكثيرين، خاصةً مع ازدياد شعبية الأجهزة القابلة للارتداء.

ومن المُرجح أن تُنافس أبل شركات أخرى مثل أمازون وسامسونغ.

وأكدت سامسونغ رسمياً عن خططها لإطلاق خاتمها الذكي الخاص في وقت لاحق من هذا العام.

لكن ما قد يُميز خاتم أبل هو دمج تقنياته مع نظام iOS، ما قد يُقدم تجربة سلسة للمستخدمين.

ومن المُتوقع أن يُطرح خاتم أبل الذكي للبيع في عام 2024، لكن قد تتغير بعض التفاصيل مع اقتراب موعد الإطلاق.

وفيما يلي بعض النقاط الإضافية حول خاتم أبل الذكي:

قد يكون الخاتم مصنوعاً من مواد متينة، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو التيتانيوم.

قد يكون متاحاً بألوان مختلفة، مثل الأسود والفضي والذهبي.

قد يكون سعره مرتفعاً نسبياً، مقارنةً بخواتم الشركات الأخرى.

قد يُواجه الخاتم بعض التحديات، مثل عمر البطارية القصير وقابلية اختراقه.