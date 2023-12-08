حلول متطورة لإدارة المدن الذكية في مصر والامارات

أعلنت شركة شنايدر الكتريك وشركة LMD الرائدة في مجال العقارات، عن توقيع مذكرة تفاهم لتطبيق حلول متطورة ومستدامة لإدارة المدن الذكية لعدد من مشروعات الشركة في مصر والامارات العربية المتحدة.

تشمل الاتفاقية مشروعي Stei8ht و One Ninety في مصر، بالإضافة إلى مشروعات شركة LMD في دبي ، لتنفيذ حلول المباني الذكية وبرمجيات أڤيڤا(AVEVA) ، لإدارة نظم ومرافق المشروعات والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز ممارسات الطاقة الصديقة للبيئة في المشروعات.

تم توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 28) المنعقد بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور السيد سيباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، والسيدة أمل الشاذلي، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لأفريقيا والشرق الأوسط لقطاع الطاقة الرقمية والجديدة وبرمجيات إدارة الطاقة، والمهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMD ، والسيد حمد العبار الشريك المدير لشركة LMD UAE.

بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شنايدر إلكتريك بتزويد مشروعات شركة LMD UAE وLMD Egypt بحلولها المتكاملة لإدارة المباني الذكية كجزء من حرصها الدائم علي تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص. وتشمل هذه الحلول مركز العمليات الموحد من أڤيڤا، الذي يتيح التحكم المركزي للمشروع من خلال إمكانية المراقبة الآمنة لكافة العمليات باستخدام نموذج إدارة الأصول والتحليل اللحظي للعمليات، والإنذارات، والأحداث والبيانات المخزنة وتحويلها لمصدر معلومات موحد بالإضافة إلى إدارة استهلاك المياه وأنظمة الري، وتوفير نظام يمكن تطويره ليشمل عدد أكبر من المرافق والعمليات، وتعزيز العمليات التشغيلية للموارد والتأكد من إتاحتها على مدار الساعة مثل المصاعد والسلالم الكهربائية وغيرها. كما ستقوم شنايدر إلكتريك بتوفير لوحات الجهد المتوسط، ووحدات الربط الحلقية، ونظام إدارة المباني، وأنظمة منع انقطاع التيار، ومفاتيح النقل الاوتوماتيكي ASCO ATS، ونظام SCADA لإدارة الطاقة والتحكم لمختلف المشروعات.

تشمل الشراكة مجموعةمشاريع LMD UAE، مثل Boutique XII، وMarina Living، وBoutique 23. بالإضافة إلى ذلك، يشمل اتفاق الشراكة مشروعين من مشاريع LMD Egypt – One Ninety وStei8ht – واللذان يعتبران أمثلة حقيقية على المجتمعات الحضرية المتكاملة التي نفذت بنجاح عناصر الاستدامة الأساسية.”

يبلغ إجمالي حجم استثمارات مشروع One Ninety 42 مليار جنيه مصري، ويشغل مساحة شاسعة تبلغ 344،315 متر مربع. يتميز المشروع بموقع استراتيجي عند تقاطع شارع التسعين الجنوبي مع الطريق الدائري، حيث يتميز بتصاميمه الفريدة والمرافق والخدمات التي تضمن أقصى مستويات الرفاهية والتطوير للمقيمين والزوار على حد سواء. ويتضمن المشروع منطقة W Residences Cairo التي تديرها ماريوت إنترناشونال، وتقدم منطقة سكنية فندقية فريدة إلى جانب مجموعة متنوعة من الخدمات الترفيهية والفنية والثقافية. يُذكر أن One Ninety يضم أول منطقة للتصميم في مصر (CDD)، ويضم فنادق عالمية مثل W Cairo و Aloft Hotel. المشروع يخضع لإدارة كاملة من قبل “Hill International”. وعلاوة على ذلك، يتمتع Stei8ht، المجتمع الحصري للفلل السكنية الذي يمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع تحت إشراف LMD Egypt، بموقع استراتيجي في القاهرة الجديدة. يسعى هذا المشروع إلى دمج عناصر الحياة المعاصرة، مع وجود أكثر من 2000 وحدة سكنية، ومركز تجاري وإداري شامل، بالإضافة إلى معارض متنوعة ومناطق ترفيهية ومساحات خضراء خلابة.