حظر تيك توك ينال موافقة بتصويت مجلس النواب

وافق مجلس النواب الأمريكي في تصويت له اليوم على قانون حظر تطبيق منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك» TikTok ، بزعم المخاوف إزاء خصوصية البيانات وقضايا الأمن القومي المرتبطة بالمنصة المملوكة للصين. وتمت الموافقة على الإجراء بأغلبية 352 صوتًا مقابل 65، مع امتناع عضو واحد عن التصويت وتلميح لاشتراط دولة صديقة لشراء المنصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأيد كل من الديمقراطيين والجمهوريين هذا الإجراء، الذي خرج من اللجنة في تصويت بالإجماع من الحزبين بأغلبية 50 صوتًا مقابل 0. في توافق نادر بين الحزبين في بيئة سياسية شديدة الانقسام.

وأيد الرئيس بايدن مشروع القانون، بينما عبّر ترمب عن شكوكه حول ضرورة حظر تيك توك، معتبراً أن “فيسبوك” هو التهديد الحقيقي.وتنفي شركة تيك توك مشاركة أي بيانات تخص المستخدمين الأميركيين مع بكين، وتؤكد على اتخاذها خطوات لضمان أمن البيانات، مثل إنفاق 1.5 مليار دولار لعزل عملياتها التشغيلية في الولايات المتحدة والموافقة على الإشراف من الشريك الأميركي “أوراكل”. ويواجه مشروع القانون تحديات تشريعية في مجلس الشيوخ، حيث لم يحصل على دعم كافٍ حتى الآن.ويُدافع بعض أعضاء الكونغرس عن مشروع القانون، بينما يُعارضه آخرون، مشيرين إلى مخاطر حظر منصة يعتمد عليها 170 مليون مستخدم أميركي.

والقانون من شأنه أن يمنع تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم تنسحب الشركة الأم، بايت دانس Bytedance، منه داخل الولايات المتحدة خلال 165 يوما وتتراوح قيمة منصة تيك توك بين 66 مليار و200 مليار دولار بحسب بعض التقديرات.



