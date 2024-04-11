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اتفاقية بين أرامكو و”جي سي تي” لأشباه الموصلات

وقعت “أرامكو”، و”جي سي تي” لأشباه الموصلات، اتفاقية لدعم توطين تصنيع إنترنت الأشياء في السعودية.

فريق التحرير by فريق التحرير
اتفاقية بين أرامكو و"جي سي تي" لأشباه الموصلات
اتفاقية بين أرامكو و"جي سي تي" لأشباه الموصلات

وقعت شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو“، مذكرة تفاهم مع شركة “جي سي تي” لأشباه الموصلات القابضة، الشركة الرائدة في تصميم وتوريد حلول أشباه الموصلات المتقدمة لشبكات الجيل الخامس والرابع.

على الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل الكاملة، يهدف التعاون إلى تصميم شرائح، ووحدات مصممة خصيصًا لشبكات LTE ، و5G، وطيف الشبكات غير الأرضية (NTN) من أجل دعم توطين تصنيع إنترنت الأشياء في السعودية.

“جي سي تي” تعمل مع أرامكو لتوفير اتصالات سريعة

اتفاقية بين أرامكو و"جي سي تي" لأشباه الموصلات

ويقول الشركاء، إن هذه الاتفاقية تمهد الطريق لتعاون استراتيجي من شأنه أن يزيد من تطوير النظام البيئي 4G/5G في المملكة العربية السعودية لكل من شبكات المهام الحرجة، وشبكات السلامة العامة.

و”أرامكو“، هي واحدة من أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية. وأنشأت شركة “أرامكو ديجيتال”، في أوائل عام 2023 كجزء من تحركها لتنويع عملياتها، وتعزيز التقنيات الجديدة.

شبكات الجيل الرابع والخامس

اتفاقية بين أرامكو و"جي سي تي" لأشباه الموصلات

وقال جون شلايفر، الرئيس التنفيذي لشركة “جي سي تي” لأشباه الموصلات:” إننا نتطلع إلى العمل مع أرامكو والاستفادة من قدراتنا المتقدمة في شبكات الجيل الرابع، والخامس مع ميزات المودم المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، والتي تركز على المستقبل، وتوفير اتصالات موثوقة وسريعة في المملكة العربية السعودية والمنطقة على نطاق أوسع”.

وأضاف، أن شركة “جي سي تي” لأشباه الموصلات القابضة، تخطط للمساعدة في تطوير النظام البيئي 4G/5G في المملكة.

اتفاقيات أرامكو في قطاع إنترنت الأشياء

اتفاقية بين أرامكو و"جي سي تي" لأشباه الموصلات

وهذه الصفقة ليست الاتفاقية الوحيدة المتعلقة بإنترنت الأشياء التي تشمل أرامكو هذا العام.

وفي فبراير، وقعت أرامكو مذكرة تفاهم مع شركة TWTG، الشركة الرائدة في حلول إنترنت الأشياء الصناعية (I-IoT).

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...