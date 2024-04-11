اتفاقية بين أرامكو و”جي سي تي” لأشباه الموصلات

وقعت شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو“، مذكرة تفاهم مع شركة “جي سي تي” لأشباه الموصلات القابضة، الشركة الرائدة في تصميم وتوريد حلول أشباه الموصلات المتقدمة لشبكات الجيل الخامس والرابع.

على الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل الكاملة، يهدف التعاون إلى تصميم شرائح، ووحدات مصممة خصيصًا لشبكات LTE ، و5G، وطيف الشبكات غير الأرضية (NTN) من أجل دعم توطين تصنيع إنترنت الأشياء في السعودية.

“جي سي تي” تعمل مع أرامكو لتوفير اتصالات سريعة

ويقول الشركاء، إن هذه الاتفاقية تمهد الطريق لتعاون استراتيجي من شأنه أن يزيد من تطوير النظام البيئي 4G/5G في المملكة العربية السعودية لكل من شبكات المهام الحرجة، وشبكات السلامة العامة.

و”أرامكو“، هي واحدة من أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية. وأنشأت شركة “أرامكو ديجيتال”، في أوائل عام 2023 كجزء من تحركها لتنويع عملياتها، وتعزيز التقنيات الجديدة.

شبكات الجيل الرابع والخامس

وقال جون شلايفر، الرئيس التنفيذي لشركة “جي سي تي” لأشباه الموصلات:” إننا نتطلع إلى العمل مع أرامكو والاستفادة من قدراتنا المتقدمة في شبكات الجيل الرابع، والخامس مع ميزات المودم المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، والتي تركز على المستقبل، وتوفير اتصالات موثوقة وسريعة في المملكة العربية السعودية والمنطقة على نطاق أوسع”.

وأضاف، أن شركة “جي سي تي” لأشباه الموصلات القابضة، تخطط للمساعدة في تطوير النظام البيئي 4G/5G في المملكة.

اتفاقيات أرامكو في قطاع إنترنت الأشياء

وهذه الصفقة ليست الاتفاقية الوحيدة المتعلقة بإنترنت الأشياء التي تشمل أرامكو هذا العام.

وفي فبراير، وقعت أرامكو مذكرة تفاهم مع شركة TWTG، الشركة الرائدة في حلول إنترنت الأشياء الصناعية (I-IoT).