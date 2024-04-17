فريق التحرير by فريق التحرير

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مبتكرة لعبة “جي تي ايه” ستسرح 5% من موظفيها

من المقرر أن تطرح شركة تايك تو الجزء السادس من لعبة “جي تي ايه” خلال النضف الأول من العام المقبل 2025

فريق التحرير by فريق التحرير
جي تي ايه

أعلنت شركة “تايك تو” الأميركية، مبتكرة لعبة “غراند ثيفت أوتو” (جي تي ايه)، عن عزمها تسريح 5% من موظفيها، أي ما يعادل مئات الأشخاص، وذلك في إطار خطة إعادة هيكلة تهدف إلى خفض التكاليف وتحسين الربحية.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الشركة، التي توظف ما مجموعه 11,580 موظفاً، في ظل تراجع عام في قطاع التكنولوجيا، حيث شهد عام 2023 موجة من عمليات التسريح في مختلف الشركات.

ووفقًا لوثيقة قدمتها الشركة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ستقوم “تايك تو” بإلغاء بعض المشاريع الجارية، مما سيؤدي إلى تقليص احتياجاتها من القوى العاملة.

وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق وفورات تتراوح بين 160 و 200 مليون دولار، بينما ستواصل الشركة الاستثمار في مجالات النمو.

وتعتبر “تايك تو” من أشهر شركات ألعاب الفيديو في العالم، وتشتهر بابتكارها سلسلتي ألعاب “غراند ثيفت أوتو” و “إن بي إيه 2 كاي”.

ومن المقرر أن تطرح الشركة الجزء السادس من لعبة “جي تي ايه” العام المقبل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...