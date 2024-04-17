مبتكرة لعبة “جي تي ايه” ستسرح 5% من موظفيها

أعلنت شركة “تايك تو” الأميركية، مبتكرة لعبة “غراند ثيفت أوتو” (جي تي ايه)، عن عزمها تسريح 5% من موظفيها، أي ما يعادل مئات الأشخاص، وذلك في إطار خطة إعادة هيكلة تهدف إلى خفض التكاليف وتحسين الربحية.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الشركة، التي توظف ما مجموعه 11,580 موظفاً، في ظل تراجع عام في قطاع التكنولوجيا، حيث شهد عام 2023 موجة من عمليات التسريح في مختلف الشركات.

ووفقًا لوثيقة قدمتها الشركة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ستقوم “تايك تو” بإلغاء بعض المشاريع الجارية، مما سيؤدي إلى تقليص احتياجاتها من القوى العاملة.

وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق وفورات تتراوح بين 160 و 200 مليون دولار، بينما ستواصل الشركة الاستثمار في مجالات النمو.

وتعتبر “تايك تو” من أشهر شركات ألعاب الفيديو في العالم، وتشتهر بابتكارها سلسلتي ألعاب “غراند ثيفت أوتو” و “إن بي إيه 2 كاي”.

ومن المقرر أن تطرح الشركة الجزء السادس من لعبة “جي تي ايه” العام المقبل.