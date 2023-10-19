جيتكس جلوبال… الذكاء الاصطناعي أبرز الحضور

جيتكس جلوبال – تحول الذكاء الاصطناعي من مجرد أفكار على ورق إلى أداة تشعل فتيل الثورة في مختلف القطاعات والمجتمعات في سبيل بناء عالم الغد الرقمي.

وتؤمن الشركات المتخصصة في التكنولوجيا بتمكين المؤسسات والقطاعات على اختلاف أحجامها وأنواعها ليكون متاحا لها فرصة الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي على نحوٍ مسؤول.

ويمكن لهذا التطور إحداث نقلة نوعية في المدن، وإعادة تصور شكل أماكن العمل وتحسين جودة الحياة.

ويعد معرض جيتكس جلوبال 2023 المقام حاليا في دبي المنصة المناسبة لعرض هذه الإمكانيات المذهلة، للاستفادة من إمكانات هذه التكنولوجيا في بناء مستقبل أفضل وعالم أكثر تواصلا للجميع.

ويشهد المعرض استعراض أحدث حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصاً لإحداث نقلة نوعية في القطاعات الحيوية للمنطقة.

وتشمل حلول الذكاء الاصطناعي معظم القطاعات مثل الخدمات الحكومية، الرعاية الصحية وقطاع التعليم والخدمات المالية، وتتيح حلول الذكاء الاصطناعي فرصة لتطوير القطاعات في التقنيات المبتكرة لتلبية المتطلبات.

النظام البيئي الرقمي

يُعد النظام البيئي الرقمي المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي استقطب لاعبي التكنولوجيا العالميين، ميزة كبيرة في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي مثل “ماي”، التابع لشركة مايكروسوفت حيث تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بفرصة فريدة للريادة في مجال الذكاء الاصطناعي لأنها تملك جميع العناصر الأساسية الجاهزة والمتقدمة رقميا.

وتجري “مايكروسوفت” مناقشات مبكرة مع كيانات حكومية في الإمارات العربية المتحدة والقطاع الخاص لتحسين قدرات “ماي” وتفاعلاته.

وقد تم تخصيص الإصدار الحالي من تطبيق “ماي” للتعامل مع الأمور المتعلقة بالخدمات الحكومية في الإمارات، مع الاستفسارات حول تجديد بطاقة الهوية الإماراتية أو التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة من بين قائمة المهام.

وسواء كان التقدم بطلب للحصول على تصريح حكومي، أو حجز موعد طبي مع مستشفى أو أي خدمة أخرى، فإن “ماي” يمكنها المساعدة في ذلك.

واجهة المساعد الشخصي

وطورت “مايكروسوفت” في الإمارات واجهة المساعد الشخصي للمواطنين والمقيمين المدعومة بالذكاء الاصطناعي بهدف توفير تجربة تواصل سلسة مع الزوار بلغتهم الأم وتقديم المساعدة لهم في إنجاز مختلف الخدمات الحكومية مثل تجديد رخص القيادة والتقدم بطلب للحصول على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة ودفع الغرامة المرورية.

وتتيح هذه الواجهة إمكانية الوصول إلى الخدمات الشخصية باستخدام بطاقات الهوية الإماراتية للمقيمين لتوفر بذلك ما يبذله المستخدمون من وقت وجهد، من جهة، وترفع، من جهة أخرى، الكفاءات الحكومية بفضل توليها للمهام الإدارية التي كانت تتطلب سابقاً مراجعة المكاتب الحكومية مرارا وتكرارا.

وعالميا فإن كافة المؤسسات، ولا سيما في القطاع الحكومي، تبحث على نحو متزايد عن حلول سحابية مخصصة تتيح خيارات أو ميزات من المرونة التي أصبحت أولوية قصوى لضمان تطور بيئة الأعمال والمؤسسات بوجهٍ عام.

وتلجأ المؤسسات إلى الحلول السحابية والذكاء الاصطناعي لتوفير الحماية تجاه الهجمات السيبرانية، لأن الأمن السيبراني الفعال أصبح أكثر أهمية أمام القدر الكبير من الأخطار.

وتعتمد الشركات مثل مايكروسوفت نهج أمان الثقة الصفرية أو نموذج أمان انعدام الثقة المعروف بهندسة الثقة الصفرية “ZERO trust”، الذي يتيح الوصول الآمن للمستخدمين والأجهزة وداخل التطبيقات وعبر الشبكات والسحابة.

كشف مساعد رقمي جديد خلال جيتكس جلوبال

وفي هذا السياق كشفت “مايكروسوفت” النقاب خلال جيتكس جلوبال في دبي عن مساعد رقمي جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يمكن تخصيص قدراته – ومظهره – ليناسب متطلبات مستخدم محددة حيث تسعى الشركة إلى إنشاء نسخة أكثر تطورا من التطبيق الفائق.

ويحتوي روبوت الذكاء الاصطناعي، المسمى “ماي”، على واجهة تشبه “تشات جي بي تي” ChatGPT ويمكنه مساعدة المستخدمين في التنقل عبر المهام أو الوصول إلى الخدمات، ويمكن تدريبه في أي قطاع، بما في ذلك الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم.

مساعد الطيار الخارق Co – Pilot

وأعلن نعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات عن رغبة “مايكروسوفت” في الوصول إلى مكان يتوفر فيه شيء مثل التطبيق الفائق الذي يفعل كل شيء مثل مساعد طيار خارق Co – Pilot الذي يمكنه القيام بكل شيء نيابة عن المستخدم.

ويعتبر Co-Pilot بمثابة مساعد ذكاء اصطناعي من “مايكروسوفت” لتطبيقاتها وخدماتها، التي تشمل تطبيقات سطح المكتب مثل Word وExcel ومنتجات المؤسسات، وتم إصداره لنظام التشغيل “ويندوز” الشهر الماضي، ومن المقرر أن يكون متاحا عبر خدماته الأخرى في وقت لاحق من هذا العام.

ووقال يزبك إن تطبيق Co-Pilot الفائق للمستخدمين يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات، مثل تطبيق كريم ومقره دبي، وهو أحد التطبيقات الفائقة الأكثر شهرة في الشرق الأوسط.

وشدد يزبك على القدرات الهائلة لسحابة مايكروسوفت ومنظومة شركائها، وقال إن الشراكة بين “مايكروسوفت” ومجموعة “جي 42” تهدف لتطوير حلول ذكية مخصصة للارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الحكومي، حيث ستتمكن منظمات الدولة من تسخير هذه الحلول من أجل تلبية احتياجات المواطنين والعملاء على حد سواء.

وبموجب اتفاقية الشراكة مع “جي 42” سيكون بمقدور المؤسستين الاستفادة من فرص تطوير الأعمال والتسويق المشتركة عبر مجموعة متنوعة من المجالات التي تغطيها “جي 42” بما في ذلك الرعاية الصحية والطاقة، والتحول الرقمي للقطاع الحكومي والخدمات المالية والعمل المناخي وغيرها من المجالات الأخرى، بحسب يزبك.

ويرى يزبك أن نظام العمل الهجين الذي يدمج بين العمل عن بعد والعمل من المكتب وجد ليبقى، متمنيا عدم العودة إلى نظام العمل عن بعد بالكامل.

وأوضح يزبك أن مايكروسوفت تعتمد الدوام المرن، بسبب إيجابياته الكثيرة لناحية زيادة الإنتاجية واستقطاب مواهب جديدة، وتساعد التقنيات الحديثة في تطوير نظام العمل الهجين.