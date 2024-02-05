جوجل الروسية.. “ياندكس الهولندية” تبيع أصول في موسكو بقيمة 5.2 مليار دولار

اتفقت شركة التكنولوجيا ياندكس إن في، المدرجة في بورصة ناسداك اليوم الإثنين، على صفقة نقدية وأسهم بقيمة 475 مليار روبل (5.21 مليار دولار) لبيع أصولها الروسية إلى كونسورتيوم من المستثمرين الروس.

قامت شركة التكنولوجيا المعروفة باسم جوجل الروسية، بتطوير خدمات رائدة عبر الإنترنت، تشمل البحث والإعلان وخدمات نقل الركاب، وكانت واحدة من الشركات التي لديها القدرة على أن تصبح شركة تجارية عالمية.

ودخلت “ياندكس” في مفاوضات مع الكرملين منذ 18 شهرًا لمحاولة فصل أعمال ياندكس الروسية عن شركتها الأم الهولندية، ياندكس إن في، وفقا لرويترز.

وقالت شركة ياندكس إن في، إن سعر البيع يعكس خصمًا إلزاميًا بنسبة 50%، ويتعين على الحكومة الروسية أن توافق على الصفقات التي تنطوي على مبيعات الأصول الأجنبية.

بالنسبة للصفقة، تم حساب القيمة السوقية لشركة ياندكس بمبلغ 10.2 مليار دولار، بناءً على المتوسط المرجح لثلاثة أشهر لأسهم ياندكس في بورصة موسكو، وفقا لرويترز، وفي أواخر عام 2021، اقتربت القيمة السوقية لشركة ياندكس من 30 مليار دولار.

وقالت “ياندكس إن في”، إن الصفقة ستتألف مما يعادل نقدًا ما لا يقل عن 230 مليار روبل وما يصل إلى حوالي 176 مليون سهم من أسهم Yandex NV Class A.

وقالت شركة المدرجة في بورصة ناسداك في بيان لها: “سيتم دفع المقابل النقدي باليوان الصيني خارج روسيا”، وفقا لرويترز.

ومن المقرر أن تكتمل عملية البيع، بمجرد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية وموافقة المساهمين، على مرحلتين، من المتوقع إغلاق الأولى منها في النصف الأول من عام 2024، على أن تتبعها المرحلة الثانية في غضون 7 أسابيع.

وقال جون بوينتون، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الفريق وجد أفضل حلا ممكنا للمساهمين والمستخدمين في “ظروف استثنائية”.

ستحتفظ ياندكس إن في، بمحفظة مكونة من 4 شركات تقنية في مراحلها المبكرة في قطاعات السحابة وحلول البيانات والقيادة الذاتية وتكنولوجيا التعليم، كما ستحتفظ أيضًا بمركز بيانات في فنلندا، بالإضافة إلى “أصول الملكية الفكرية الأساسية” التي تضم 1300 موظف، وتراخيص انتقالية حتى عام 2024.