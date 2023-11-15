٦٠ ألف في(بلاك هات)وجوائز تتعدى المليون ريال للهواة بالرياض

اجتمعت 350 شركة عالمية بحضور 60 ألف مسجل في النسخة الثانية لفعالية الأمن السيبراني (بلاك هات) في الرياض لنقل خبراتهم بر 600 ساعة.

النسخة الحالية تُعد الأضخم، التي تجمع الخبراء ورواد أمن المعلومات من كبرى الشركات العالمية، لينقلوا خبراتهم عبر أكثر من 600 ساعة من المحتوى الثري على مدى الأيام الثلاثة القادمة.



وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، أن النسخة السابقة شهدت أعلى حضور في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم، إذ بلغ عدد الحضور فيها 30 ألف زائر، وهو ما يدل على أهمية الحدث وتأثيره.



وأبدى استعدادهم مع افتتاح هذه النسخة الثانية في الرياض، لتجاوز الرقم القياسي الخاص بهم، مُرحبًا بعدد أكبر من المشاركين من جميع أنحاء العالم، عبر تحقيق أكثر من 60 ألف مسجل، وأكثر من 250 ورشة عمل، و350 شركة رائدة من 70 دولة حول العالم، بجوائز تتعدى مليون ريال، لتحديات الهواة والمحترفين خلال أيام الفعالية.





وأعلن خلال الفعالية، شراكة استراتيجية تجمع شركة “هبوب” المملوكة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز مع مانديانت المملوكة لغوغل كلاود لتقديم خدمة hronicle CyberShield لأول مرة في المملكة، وهو ما يمثل خطوة نحو تعزيز خدمات الأمن السيبراني في القطاع الحكومي.



وتعد خدمة (Chronicle CyberShield) حلًا شاملًا يتيح للجهات الحكومية استخدام التقنيات والموارد لاكتشاف التهديدات السيبرانية بشكل استباقي وفعال، إلى جانب مراقبة تطوراتها المستمرة.



وخلال فعالية (بلاك هات)، انطلقت مسابقة (سايبر سييد) المخصصة للشركات الناشئة عبر 4 جوائز هي: جائزة الابتكار للشركة الناشئة ذات الفكرة المبتكرة، وجائزة التأسيس للشركة الناشئة ذات التأثير الإيجابي، وجائزة التميز للشركة الناشئة المتميزة لقيادة قطاع الأمن السيبراني، وجائزة النجم السعودي للشركة الناشئة السعودية المتميزة في الأمن السيبراني.



كما انطلقت تحديات منطقة الفعاليات بجوائز تتعدى مليون ريال، كمسابقة التقط العلم، ومكافآت الثغرات، بالإضافة إلى أنشطة الهروب من الغرفة، والمدينة الذكية، وتحدي اختراق الرقائق الإلكترونية، واختراق الدرونز، واختراق العقود الإلكترونية، والأجهزة الطبية، وفك الأقفال.

أهم جلسات اليوم الثاني بحضور نخبة من المختصين في قطاع الأمن السيبراني لتقديم معلومات مثرية وقيّمة ضمن فعالية #بلاك_هات23 ??‍?.



?16-14 نوفمبر 2023

⏰من 12 الى 8 مساءً

?مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات

سجل الآن:https://t.co/AAquIlPCkB pic.twitter.com/cut09TJDrD — Black Hat MEA (@Blackhatmea) November 15, 2023