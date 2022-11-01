جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين تكشف عن نخبة من الرعاة المتميزين

شركة GEM Digital Limited تنضم للجوائز بصفة الراعي الرئيسي

النسخة الأولى من جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين تنعقد على هامش أسبوع أبوظبي المالي في فندق دبليو أبوظبي – جزيرة ياس ذو الخمس نجوم، يوم 18 نوفمبر تزامناً مع انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 (2022)

استقطبت النسخة الأولى من جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين نخبة من الرعاة في قطاع البلوك تشين، والذين يمثلون مجموعة من أبرز الأسماء في مجال تقنيات الويب 3.0. وتأسست هذه الجوائز لتكريم ومكافأة الجهود المتميزة في مجال البلوك تشين وابتكارات الويب 3.0، وتولت مهمة تنظيم هذه الفعالية وكالة هوكو الشرق الأوسط بالتعاون مع منصة “أسبوع أبوظبي المالي”؛ وجمعية الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا للعملات الرقمية والبلوك تشين.

ومتحدثاً حول مجموعة الرعاة، قال بالي سينج، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس الشريك في وكالة هوكو الشرق الأوسط: “نجحت النسخة الأولى من جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين باستقطاب اهتمام واسع من مشاركين طموحين، ورعاة مرموقين. ونحن فخورون للغاية ومسرورون للإعلان عن قائمة من الرعاة المتميزين الذين يمثلون نخبة من ألمع الأسماء في قطاع الويب 3.0”.

ويعد الراعي الرئيسي للحفل، GEM Digital Limited، شركة استثمار في الأصول الرقمية. وتتخذ من جزر البهاما مقراً لها، والتزمت بالاستثمار في أكثر من 50 مشروع يتم تداوله ضمن ما يزيد عن 23 منصة مركزية لتداول الأصول الرقمية حول العالم. وتتمحور مهمتها حول تعزيز زخم النمو وتقديم رأس المال العامل للمشاريع المبتكرة والرائدة في مشهد الويب 3.0.

وتضم قائمة الرعاة الداعمين لجوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين كلاً من مكتب أبوظبي للمقيمين، أحد أقسام دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي؛ و Ineryبلوك تشين، منصة البلوك تشين من المستوى 1 والمبرمجة لإدارة قواعد البيانات اللامركزية؛ وEverdome، أكثر تجارب العالم الافتراضي (ميتافيرس) واقعية على الإطلاق.

من جانبه قال الدكتور نافين سينغ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Inery: “في هذه المرحلة من التطور التقني، من الأهمية بمكان تكريم الجهود الاستثنائية للأفراد والشركات في مشهد الويب 3.0، الذين يضعون بصمة جلية في تقدم تقنيات البلوك تشين. وستشكل هذه الجوائز حافزاً للآخرين للانضمام إلى هذه الجهود ودعمها والارتقاء بحدود التقنيات المتطورة. لذلك يشرفنا في Inery دعم جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين”.

وقال جيرمي لوبيز، رئيس العمليات في Everdome: “باعتبارنا رواداً في مجال الويب 3.0 والبلوك تشين، ندرك في Everdome حجم الإبداع المطلوب لابتكار أفضل التقنيات والتجارب القادرة على ترك أثر إيجابي في العالم المحيط بنا. وباعتبارنا راعياً داعماً لهذه الجوائز المتميزة، نتطلع قدماً لتكريم أقراننا المتفوقين في مجالات الويب 3.0”.

وسيتم تقييم المرشحين للجوائز من قبل لجنة متخصصة تضم نخبة من الشخصيات المرموقة وهم: الدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين، وجيهانزب أوان، عضو مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا للعملات الرقمية والبلوك تشين، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جي أوان وشركاه، وميريام كيوان، الرئيس السابق للأصول الرقمية في سوق أبوظبي العالمي، وعضو مجلس إدارة “بلاك أوك جلوبال”، وميشا هانين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BEDU، وصقر عريقات، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كريبتو أواسيس»، ماثيو إلموت، العضو المنتدب في “أرابيان بزنس”.

وستنعقد جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين في فندق دبليو أبو ظبي – جزيرة ياس ذو الخمس نجوم، ضمن قاعة “بالم جاردن” وذلك في 18 نوفمبر 2022 تزامناً مع انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي. وسيكون المشاركون في الحدث على موعد مع أمسية احتفالية مميزة حافلة بالجوائز والتكريم والرؤى القيمة والنشاطات الترفيهية، بحضور شخصيات رفيعة المستوى من مختلف أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي.

ووقع الاختيار على أبوظبي لاستضافة النسخة الأولى من الجوائز نظراً لريادة دولة الإمارات والتزامها بدعم تطور تقنيات البلوك تشين وابتكاراتها ومكانتها المتميزة في الحلول الرقمية. فقد أحرزت الدولة عموماً تقدماً لافتاً في صياغة لوائح وتشريعات سلامة وشفافية البلوك تشين والأصول الرقمية، الأمر الذي سلط الضوء على أهمية تطبيق معايير عالمية لامتثال القطاع بما يعود بالنفع على شتى جوانب الويب 3.0. واستقطبت منهجية العمل الطموحة هذه العديد من اللاعبين العالميين في القطاع لتأسيس حضورهم في الدولة، بما قاد لنشوء منظومة قوية أرست مكانة دولة الإمارات كمركز للعملات الرقمية وابتكارات المستقبل.

وتضم فئات الجوائز أكثر منصة للتمويل اللامركزي ابتكاراً 2022، ومنصة التداول اللامركزية الواعدة 2022، وأقوى منصة مركزية للتداول 2022، وأفضل محفظة عملات رقمية للهواتف المتحركة 2022، وأفضل سوق للرموز غير القابلة للاستبدال 2022، وأفضل صندوق للاستثمار في العملات الرقمية 2022، ومنظومة الويب 3.0 الواعدة 2022، وأفضل مشروع للرموز غير القابلة للاستبدال وتمويل ألعاب الفيديو 2022، وأفضل شخصية مؤثرة في العملات الرقمية عبر يوتيوب 2022، وأكثر امرأة قدرة على التأثير في مجالات البلوك تشين والعملات الرقمية 2022، ومدير التسويق الملهم في البلوك تشين والعملات الرقمية 2022، وأكثر خدمة إخبارية عالمية للعملات الرقمية قدرة على التأثير 2022، والرئيس التنفيذي الملهم في البلوك تشين والعملات الرقمية لعام 2022، ومشروع العملات الرقمية الواعد للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

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