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“تيمز” يغادر “أوفيس 365”.. تعرف إلى الاشتراك الجديد

“مايكروسوفت”، تطلق نسخة جديدة من اشتراكات”أوفيس 365” لا تتضمن تطبيق “تيمز”.

فريق التحرير by فريق التحرير
"تيمز" يغادر "أوفيس 365".. تعرف إلى الاشتراك الجديد
"تيمز" يغادر "أوفيس 365".. تعرف إلى الاشتراك الجديد

أعلنت شركة “مايكروسوفت”، عن إطلاق نسخ جديدة من اشتراكات “مايكروسوفت 365″، و”أوفيس 365” لا تتضمن تطبيق الدردشة للأعمال “مايكروسوفت تيمز” (Microsoft Teams)، وذلك بعد سنوات من التدقيق من قبل الاتحاد الأوروبي وشكاوى من منافستها “سلاك”.

“أوفيس 365” بدون “تيمز” في أوروبا

"تيمز" يغادر "أوفيس 365".. تعرف إلى الاشتراك الجديد

تأتي هذه الخطوة بعد أن وافقت مايكروسوفت العام الماضي على بيع حزمة “أوفيس 365” بدون “Teams” في الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، استجابةً لمخاوف المفوضية الأوروبية.

وقالت الشركة في مدونة لها يوم الاثنين، إن التراخيص المتسقة عالميًا تساعد في توضيح الأمور للعملاء، وتسهيل عملية اتخاذ القرار والمفاوضات.

يُذكر أن “Teams“، قد جذب أكثر من 320 مليون مستخدم منذ إطلاقه كعرض مكمل لحزمة “أوفيس 365” في عام 2016.

عرض مستقل لعملاء “تيمز”

"تيمز" يغادر "أوفيس 365".. تعرف إلى الاشتراك الجديد

كما أعلنت “مايكروسوفت“، عن عرض مستقل جديد لـ”تيمز”(Teams)،  لعملاء الشركات خارج الاتحاد الأوروبي، وسويسرا.

وعلى الرغم من أن مايكروسوفت، كانت تسمح للشركات بالدفع بشكل منفصل مقابل “Teams”، إلا أنها كانت تقدمه أيضًا ضمن حزمة “أوفيس 365” الشائعة.

وقد اتهمت بعض الشركات، مثل “سلاك”، عملاق التكنولوجيا “مايكروسوفت”، باستغلال هيمنتها في السوق بطريقة غير عادلة.

خيارات مرنة للعملاء الحاليين

"تيمز" يغادر "أوفيس 365".. تعرف إلى الاشتراك الجديد

وقالت “مايكروسوفت”، إنها ستقدم للعملاء الحاليين خيارات مرنة، بما في ذلك الاحتفاظ بحزمتهم الحالية التي تتضمن “تيمز”، أو تحديثها، أو اختيار عرض جديد.

أما بالنسبة للعملاء الجدد، فقد قدمت “مايكروسوفت”، أسعارًا منفصلة لـ”Teams” تبدأ من 5.25 دولار شهريًا لكل مستخدم.

كما ستكون حزم “أوفيس”، بدون “Teams” متاحة بأسعار تتراوح من 7.75 دولار إلى 54.75 دولار، حسب الحزمة، والميزات المضمنة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...