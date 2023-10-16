تيك توك تحذف 500 ألف فيديو مرتبط بأحداث غزة

أعلنت شركة “تيك توك” الصينية أنها حذفت أكثر من 500 ألف مقطع فيديو وأغلقت 8 آلاف بث مباشر مرتبطة بالصراع الحاصل في غزة، بعد أيام من تحذير الاتحاد الأوروبي الذي ذكّر الشركة بالتزامها محاربة المحتوى غير القانوني.

وقالت “تيك توك” في مدونتها إنها عززت فرق الإشراف على المحتوى الخاصة بالمنصة.

وكانت بروكسل ذكّرت الخميس شبكة التواصل الاجتماعي الصينية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، بالتزامها محاربة “المحتوى غير القانوني” و”المعلومات الكاذبة”، تطبيقا لقانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي.

وكتب مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون في رسالة إلى رئيس “تيك توك” شو زي تشو “لديكم التزام خاص بالحماية من المحتوى العنيف … الذي يبدو أنه ينتشر على نطاق واسع على منصتكم دون أي إجراءات أمنية معينة”.

وتابعت الشركة في مدوّنتها “حشدنا على الفور موارد مهمة لتنفيذ سياساتنا ضد العنف، بما فيها مركز قيادة يجمع أعضاء رئيسيين في فريقنا العالمي المؤلف من 40 ألف متخصص في مجال الأمن”.

وأضافت “طوّرنا أيضا نظامنا الخاص بالكشف الاستباقي في الوقت الفعلي، من أجل رصد أي تهديد جديد”، بهدف “اكتشاف المحتوى العنيف وإزالته تلقائيا”، مشيرة إلى أنها زادت عدد “المشرفين على المحتوى الناطقين بالعربية والعبرية”.

ومن أجل مكافحة المحتوى المضلل، ذكّرت “تيك توك” بأنها تعمل مع منظمات لتقصّي الحقائق، بما فيها وكالة “فرانس برس”، بأكثر من 50 لغة، بما في ذلك العربية والعبرية.

كذلك، قيّدت “تيك توك” استخدام البث المباشر وبعض الوسوم.