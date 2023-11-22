فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inتكنولوجياآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسبرمجيات

تيك توك يتيح ميزة تأثيرات الواقع المعزز أثناء البث

سوف تساعد ميزة تأثيرات الواقع المعزز، في زيادة الخيارات الإبداعية إلى الحد الأقصى، مع مجموعة واسعة من المستخدمين المساهمين.

فريق التحرير by فريق التحرير
تيك توك

أطلقت منصة الفيديوهات القصيرة “تيك توك”، خيارا جديدا يسمح لجميع المستخدمين، بإنشاء تأثيرات الواقع المعزز وتجاربه أثناء البث.

وقالت المنصة، إن المبدعين أصبحوا الآن قادرين على إنشاء تأثيرات للمنصة مباشرة من التطبيق، ما يوفر تجربة مثيرة للبث المباشر.

وأشارت ” تيك توك” إلى أنه بهذا الخيار أصبح أي شخص، لديه القدرة على استخدام تأثيرات الواقع المعزز، بغض النظر عن مستوى مهارته أو استخدامه للبرامج المتقدمة.

وسوف تساعد ميزة تأثيرات الواقع المعزز، في زيادة الخيارات الإبداعية إلى الحد الأقصى، مع مجموعة واسعة من المستخدمين المساهمين.

وتوفر قاعدة بيانات الواقع المعزز في تطبيق “تيك توك”، للمستخدمين مجموعة تأثيرات تشمل القوالب، والكائنات، من الخيارات الموجودة به.

ويستطيع مستخدمو تطبيق “تيك توك” إنشاء تأثير الواقع المعزز حاليا، من خلال الضغط على اختيار إنشاء تأثيرات.

وتشمل قاعدة بيانات الواقع المعزز في تطبيق “تيك توك”، مئات من التأثيرات، مثل ميزة  Effect House.

 كما تتيح المنصة لصناع المحتوى، إنشاء تأثيرات قائمة على التفاعل، مثل الألعاب المصغرة، وأدوات السحب العشوائي، وإضافة المحفزات، مثل الابتسامة، وشاشة النقر، والغمز.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...