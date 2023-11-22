تيك توك يتيح ميزة تأثيرات الواقع المعزز أثناء البث

أطلقت منصة الفيديوهات القصيرة “تيك توك”، خيارا جديدا يسمح لجميع المستخدمين، بإنشاء تأثيرات الواقع المعزز وتجاربه أثناء البث.

وقالت المنصة، إن المبدعين أصبحوا الآن قادرين على إنشاء تأثيرات للمنصة مباشرة من التطبيق، ما يوفر تجربة مثيرة للبث المباشر.

وأشارت ” تيك توك” إلى أنه بهذا الخيار أصبح أي شخص، لديه القدرة على استخدام تأثيرات الواقع المعزز، بغض النظر عن مستوى مهارته أو استخدامه للبرامج المتقدمة.

وسوف تساعد ميزة تأثيرات الواقع المعزز، في زيادة الخيارات الإبداعية إلى الحد الأقصى، مع مجموعة واسعة من المستخدمين المساهمين.

وتوفر قاعدة بيانات الواقع المعزز في تطبيق “تيك توك”، للمستخدمين مجموعة تأثيرات تشمل القوالب، والكائنات، من الخيارات الموجودة به.

ويستطيع مستخدمو تطبيق “تيك توك” إنشاء تأثير الواقع المعزز حاليا، من خلال الضغط على اختيار إنشاء تأثيرات.

وتشمل قاعدة بيانات الواقع المعزز في تطبيق “تيك توك”، مئات من التأثيرات، مثل ميزة Effect House.

كما تتيح المنصة لصناع المحتوى، إنشاء تأثيرات قائمة على التفاعل، مثل الألعاب المصغرة، وأدوات السحب العشوائي، وإضافة المحفزات، مثل الابتسامة، وشاشة النقر، والغمز.