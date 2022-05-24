تيك توك  وإنجاز العرب تتعاونان في تمكين الشباب وإعدادهم لتولّي وظائف المستقبل

تيك توك تتعاون مع مؤسسة إنجاز العرب لتعزيز “مبادرة وظائف المستقبل” التي تهدف إلى إعداد الشباب لتولّي

تعاونت تيك توك مع مؤسسة إنجاز العرب، وهي منظمة غير ربحية للتعليم والتدريب في مجال جاهزية القوى العاملة ومحو الأمية المالية وريادة الأعمال في جميع أنحاء العالم العربي، بهدف تسليط الضوء على برنامج “مبادرة الوظائف المستقبلية” وتعريف الشباب به. تم الإعلان عن الشراكة اليوم خلال حلقة نقاشية تفاعلية عقدت في TikTok Lounge. ومن خلال هذا التعاون، ودعماً لإنجاز، ستستفيد تيك توك من مجتمعها الأكثر تفاعلاً بهدف تمكين شباب المنطقة من خلال إعدادهم لوظائف مستقبلية في المجالات التي تشهد ازدهاراً متزايداً مثل الذكاء الاصطناعي، وتطوير المنتجات، والاقتصاد الأخضر، والناس والثقافة.

https://www.tiktok.com/@injazalarab

ومن أجل تعزيز قدرة وصول وتأثير برنامج “مبادرة وظائف المستقبل”، جمعت تيك توك عدداً من أهم قادة الرأي الذين يشغلون حالياً وظائف يتطلّع إليها الشباب في كبرى الشركات مثل مايكروسوفت، وماكنزي، وMetLife، من أجل إعداد سلسلة من مقاطع الفيديو التثقيفية التي تساهم في إيصال المعلومات بطريقة سهلة ومبسّطة، والتي ستكون مُتاحة على المنصّة. ومن خلال هذه المقاطع، سيتحدّث القادة عن مسيرتهم الشخصية وآراءهم من أجل إلهام الشباب وتشجيعهم على السعي إلى وظائف يزداد الطلب عليها حالياً. وسيحظى الشباب بالفرصة لاكتساب آراء قيّمة عن المجالات الناشئة والمهارات المطلوبة كما سيقوم قادة الرأي بمشاركة بعضاً من النصائح الشخصية في مقاطع الفيديو المسلية والغنية بالمعلومات.

تعليقاً عن هذه الشراكة، صرّح طلال الفايز، رئيس السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، قائلاً: “نسعى في تيك توك إلى تقديم الدعم للمجتمعات بهدف مساعدتها على الازدهار كما نمدّ الجيل الجديد من روّاد الأعمال وصنّاع التغيير بالإلهام للعمل بجهد ونشاط تجاه تحقيق أحلامهم. ومن خلال شراكتنا مع إنجاز العرب، سنتمكّن من تحقيق ذلك بطريقة ملموسة من خلال زيادة الوعي بالوظائف المطلوبة بشكل كبير في المستقبل، وتشجيع الشباب على استكشاف هذه المجالات المتنامية والتي تعود عليهم بأرباح جيدة”.

وبهذه المناسبة، قال عاكف عقرباوي، الرئيس التنفيذي لمؤسّسة إنجاز العرب: “لقد كشفت دراسةُ جديدة أُجريت بالتعاون مع أوليفر وايمان أنّ 51% من شباب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشعرون أنهم يفتقرون إلى الخبرة العملية اللازمة للعثور على وظيفة، ولكن بحلول عام 2040، من المتوقع أن ينضم ما يناهز 127 مليون شاب عربي إلى القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتلتزم مؤسسة إنجاز العرب بتمكين الجيل التالي من رواد الأعمال، ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية وبدعم من تيك توك، سنتمكّن من التواصل بشكل مباشر مع شباب اليوم لتزويدهم بالمعرفة اللازمة التي تخولهم اتّخاذ القرارات المناسبة في المستقبل. ونتطلع قدماً إلى مزيد من التعاون مع تيك توك في المستقبل حيث نواصل مساعينا الرامية إلى توسيع نطاق تأثيرنا من أجل دعم الشباب وتوجيههم وإعدادهم ليصبحوا قادة الغد.”