تويتر ترفض مزاعم ماسك حول تعرّضه للخداع

رفضت شركة تويتر، الخميس، مزاعم إيلون ماسك في دعوى قضائية اقامها في ولاية ديلاوير حول أنه خدع لتوقيع صفقة لشراء شركة التواصل الاجتماعي، وأكدت أن هذه الادعاءات “غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة”.

ووصفت الشركة تصرّف ماسك الذي يحصل على المشورة من مصرفيين ومحامين في وول ستريت بأنه يتعرّض للخداع من قبل تويتر لتوقيع اتفاقية اندماج بقيمة 44 مليار دولار، بالقصة غير القابلة للتصديق وانها تتعارض مع الحقيقة، وفقاً لوكالة رويترز.

ويعد هذا الملف أحدث تطور في المواجهة القانونية الحادة بين أثرى أثرياء العالم وعملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

وتسعى الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها جاهدة لإزالة الغموض الذي يكتنف مصيرها منذ أشهر بينما يحاول ماسك التراجع عن الصفقة بسبب ما يقوله عن حجب تويتر معلومات تخص حسابات زائفة عليها.

وعرض ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” للسيارات الكهربائية، شراء تويتر مقابل 54,20 دولار للسهم في نيسان/أبريل، قائلاً إنّه يؤمن بإمكانياتها كمنصة عالمية لحرية التعبير،لكنه سعى للتراجع في الثامن منتموز/ يوليو دون دفع رسوم انفصال قيمتها مليار دولار، مشيراً إلى فشل تويتر في تقديم تفاصيل عن انتشار حسابات زائفة وبريد عشوائي.

ورفعت تويتر دعوى عليه بعد أربعة أيام، متهمة إياه بتخريب الصفقة لأنها لم تعد تخدم مصالحه، وطالبته بإتمامها. ومن المقرر إجراء محاكمة في القضية يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ويتهم ماسك تويتر بتكثيف الجهود لإخفاء العدد الحقيقي لمستخدميه، “تحريفات تويتر أعمق بكثير من مجرد تقديم أرقام غير صحيحة”، ويشير إلى أن تويتر يروج لوجود 238 مليون مستخدم نشط يومياً يمكن تحقيق الدخل منهم، لكن هؤلاء المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات بالفعل أقل بحوالي 65 مليون.