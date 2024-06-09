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وداعاً للمكاتب.. “توأمك الرقمي” سيحل محلك في العمل

في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة وثورة الذكاء الاصطناعي، يزداد الحديث عن إمكانية وجود “توأم رقمي” لكل شخص. قد يبدو هذا الأمر خياليًا، لكنه قد يصبح حقيقة واقعة في المستقبل القريب.

فريق التحرير by فريق التحرير

ففي خطوة ثورية تعد بمثابة نقلة نوعية قد تعيد تعريف مفهوم العمل، تستعد شركة “زووم” لثورة جديدة في عالم العمل من خلال طرحها فكرة “التوأم الرقمي الذكي”.

وبحسب تصريحات الخبراء، سيتمكن هذا المساعد الذكي من أداء المهام الروتينية بدلاً عنك، مما يسمح لك بالتركيز على الأعمال الإبداعية ذات القيمة المضافة، وهي الأعمال التي لا يستطيع الذكاء الاصطناعي فعلها حتى الآن.

وداعاً للمكاتب.. "توأمك الرقمي" سيحل محلك في العمل

وفي هذا الصدد، قال “إيريك يوان”، الرئيس التنفيذي لشركة زووم، رائدًا في هذه الرؤية المستقبلية، أن “توفير مساعد ذكي لأداء المهام الروتينية” عبر منصة “Zoom Workplace” سيُحدث نقلة نوعية في طريقة العمل.

ستقوم هذه التكنولوجيا المتطورة بمهام مثل الرد على المكالمات والإيميلات وتلخيص الاجتماعات وتنفيذ المهام الإدارية. مما سيُتيح لك المزيد من الوقت والجهد للتركيز على المهام الإبداعية التي تتطلب مهارات بشرية فريدة.

يُؤكد الخبراء أن هذه الفكرة ليست مجرد خيال علمي، بل هي قابلة للتطبيق بالفعل بفضل التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...