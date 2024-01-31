فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inتكنولوجياآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةاستثمار

تكنولوجيا المال البريطانية تتجه نحو السعودية

السعودية تستقطب 30 شركة رائدة في لقاء مجلس الأعمال السعودي البريطاني

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت 30 من كبرى شركات التكنولوجيا المالية البريطانية عن استعدادها للدخول في شراكات استراتيجية مع نظيراتها السعودية.


تأتي هذه الخطوة خلال لقاء نظمه مجلس الأعمال السعودي البريطاني، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وفي سياق اللقاء، تبادل المشاركون وجهات النظر حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار المالي.

شهدت المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً في قطاع التكنولوجيا المالية، ويأتي ذلك كجزء من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتطوير القطاعات الحديثة. تعكس رغبة الشركات البريطانية في إقامة شراكات مع الشركات السعودية استعدادها للاستفادة من هذا النمو المتسارع.

أعربت الشركات البريطانية عن إيمانها بأن التعاون مع الشركات السعودية في مجال التكنولوجيا المالية سيمثل فرصة استثمارية مهمة. وأشارت إلى أن المملكة تحظى ببيئة استثمارية ملائمة وقاعدة منظمة تشجع على الابتكار وتطوير الحلول المالية الرقمية.

تخلق هذه الشراكات المتوقعة فرصًا لتحقيق تقنيات مالية متقدمة ومبتكرة في المملكة. يتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحفيز الابتكار وتطوير القدرات التقنية لدعم التحول الرقمي في القطاع المالي السعودي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...