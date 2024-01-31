تكنولوجيا المال البريطانية تتجه نحو السعودية

أعلنت 30 من كبرى شركات التكنولوجيا المالية البريطانية عن استعدادها للدخول في شراكات استراتيجية مع نظيراتها السعودية.



تأتي هذه الخطوة خلال لقاء نظمه مجلس الأعمال السعودي البريطاني، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.



وفي سياق اللقاء، تبادل المشاركون وجهات النظر حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار المالي.



شهدت المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً في قطاع التكنولوجيا المالية، ويأتي ذلك كجزء من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتطوير القطاعات الحديثة. تعكس رغبة الشركات البريطانية في إقامة شراكات مع الشركات السعودية استعدادها للاستفادة من هذا النمو المتسارع.



أعربت الشركات البريطانية عن إيمانها بأن التعاون مع الشركات السعودية في مجال التكنولوجيا المالية سيمثل فرصة استثمارية مهمة. وأشارت إلى أن المملكة تحظى ببيئة استثمارية ملائمة وقاعدة منظمة تشجع على الابتكار وتطوير الحلول المالية الرقمية.



تخلق هذه الشراكات المتوقعة فرصًا لتحقيق تقنيات مالية متقدمة ومبتكرة في المملكة. يتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحفيز الابتكار وتطوير القدرات التقنية لدعم التحول الرقمي في القطاع المالي السعودي.

30 من كبرى شركات التكنولوجيا المالية البريطانية تبدي خلال لقاء نظمه مجلس الأعمال السعودي البريطاني رغبتها لعقد شراكات مع نظيراتها السعودية،وذلك في ظل نمو القطاع وتطلعات المملكة لتصبح مركزًا للتقنية المالية بالمنطقة#اتحاد_الغرف_السعودية pic.twitter.com/F4gU9UZ2hT — اتحاد الغرف السعودية (@CSC_SA) January 31, 2024