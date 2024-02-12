تقنية أوبتيك آي دي من أبل.. قزحية عينك مفتاحك الرقمي

في عالمٍ يزداد اعتمادًا على التكنولوجيا، تصبح الحاجة لحماية البيانات الشخصية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتُعد تقنية التعرف على القزحية من أحدث تقنيات المصادقة البيومترية التي تُقدم مستوى عالٍ من الأمان والخصوصية.

وأطلقت شركة أبل الأميركية مؤخرا تقنية جديدة تدعى “أوبتيك آي دي” تعتمد على التعرف على قزحية العين للتحقق من هوية المستخدم.

وتتوفر هذه التقنية في نظارات آبل فيجن برو، وتستخدم لفتح النظارة وقفلها، وإجراء المدفوعات الإلكترونية، وتسجيل الدخول إلى التطبيقات، والمزيد.

كيف تعمل تقنية أوبتيك آي دي؟

مسح قزحية العين : تستخدم تقنية أوبتيك آي دي نظامًا قويًا لتصوير العينين مزودًا بمصابيح خاصة وكاميرات الأشعة تحت الحمراء. عندما تنظر إلى النظارة، تقوم التقنية بمسح قزحية عينك وإرسال البيانات إلى شريحة آبل إم2.

تستخدم تقنية أوبتيك آي دي نظامًا قويًا لتصوير العينين مزودًا بمصابيح خاصة وكاميرات الأشعة تحت الحمراء. عندما تنظر إلى النظارة، تقوم التقنية بمسح قزحية عينك وإرسال البيانات إلى شريحة آبل إم2. تحويل البيانات : يتم تحويل البيانات إلى تمثيل رياضي فريد يُعرف باسم “قالب القزحية”.

يتم تحويل البيانات إلى تمثيل رياضي فريد يُعرف باسم “قالب القزحية”. التحقق من الهوية: عند استخدام أوبتيك آي دي للمصادقة، تتم مقارنة البيانات الجديدة بقالب القزحية المسجل سابقًا للتأكد من تطابقها.

مميزات التقنية

الأمان : تتميز التقنية الجديدة من أبل بمستوى عالٍ من الأمان، حيث يصعب تزوير معلومات القزحية.

تتميز التقنية الجديدة من أبل بمستوى عالٍ من الأمان، حيث يصعب تزوير معلومات القزحية. الخصوصية : لا تُخزن تقنية أوبتيك آي دي صورة مباشرة للقزحية، بل تحولها إلى تمثيل رياضي، مما يحافظ على خصوصية المستخدم.

لا تُخزن تقنية أوبتيك آي دي صورة مباشرة للقزحية، بل تحولها إلى تمثيل رياضي، مما يحافظ على خصوصية المستخدم. سهولة الاستخدام : يمكن استخدام التقنية الجديدة بسهولة، حيث يكفي النظر إلى النظارة لإجراء التحقق من الهوية.

يمكن استخدام التقنية الجديدة بسهولة، حيث يكفي النظر إلى النظارة لإجراء التحقق من الهوية. السرعة: تتميز التقنية بسرعة التحقق، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في التطبيقات التي تتطلب التعرف السريع على الهوية.

كيفية الاستخدام

شغل نظارات آبل فيجن برو

انظر إلى النظارة عند ارتدائها لأول مرة

تأكد من تفعيل المحفظة وآبل باي في الإعدادات

اضغط على زر الشراء عن طريق آبل باي أو اخترها كوسيلة دفع.

تأكد من معلومات الدفع الخاصة بك.

انقر مرتين على الزر العلوي.

انظر مباشرة إلى أيقونة أوبتيك آي دي.

انتظر حتى الانتهاء وظهور علامة صح.

معايير السلامة في استخدام تقنية التعرف على القزحية

تتوافق تقنية أوبتيك آي دي مع المعايير الأمنية الدولية.

لا تشكل أي ضرر للعيون والجلد.

لا تعتمد على لون القزحية، مما يعزز دقة وأمان النظام.