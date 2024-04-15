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تقرير مركز دبي للسلع المتعددة: الويب 3 يمهد الطريق لثورة رقمية

يُقدم تقرير مركز دبي للسلع المتعددة نظرة ثاقبة على فرص النمو الهائلة لقطاع الويب 3، ويُحدد التحديات الرئيسية التي تواجهها هذه التقنيات، ويُقدم توصيات عملية للمساعدة على تطويرها.

فريق التحرير by فريق التحرير
مركز دبي للسلع المتعددة

أصدر مركز دبي للسلع المتعددة، نسخة خاصة من سلسلة تقاريره “مستقبل التجارة” حول قطاع الويب 3، والذي يتناول أبرز محفزات النمو والابتكار واللامركزية الرقمية في عدد من الاتجاهات التقنية.

وتناول التقرير الذي حمل عنوان “اللامركزية الرقمية: الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي والميتافيرس” توقعات وفرص السوق بخصوص اتجاهات الويب 3 المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية القائمة على تقنية البلوك تشين.

أبرز النتائج الرئيسية للتقرير:

  • من المتوقع أن ينمو سوق الويب 3 بشكل هائل في السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن يصل حجم سوق الميتافيرس إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2027، بينما ينمو سوق التمويل اللامركزي العالمي من 13.6 مليار دولار لعام 2022 إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2032.
  • تلعب دبي دورًا رائدًا في دعم نمو قطاع الويب 3 من خلال تأسيس مراكز الابتكار وتطبيق منهجية ملائمة للمستثمرين وقادرة على تحقيق التوازن بين الابتكار واحتياجات حماية المستهلك.
  • يقدم مركز دبي للسلع المتعددة منظومة أعمال داعمة تعدّ الأفضل على مستوى العالم للشركات العاملة في هذا القطاع، حيث يحتضن المركز ما يزيد على 600 شركة يمكنها الاستفادة من الخدمات المخصصة والشركاء البارزين.
  • يُقدم التقرير عددًا من التوصيات التنظيمية والتجارية البارزة للمساعدة على تطوير قطاع الويب 3 ورسم مرحلة نموه القادمة، بما في ذلك استخدام اللوائح والأنظمة القائمة على المبادئ، وزيادة حجم مشاركة القطاعين الخاص والعام، ودفع عجلة الابتكار في قطاع الويب 3 من خلال تضافر جهود الشركات المعنية، وإيلاء الأولوية للتثقيف وتوظيف أفضل المواهب، وتوفير استثمارات مستدامة على المدى الطويل، والعمل فوراً على تعزيز تبني تقنيات الويب 3 وتوسيع استخدامها.

ويُعد مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة منظومة متكاملة لشركات تطوير خدمات البلوك تشين والجيل الثالث من شبكة الويب (الويب 3)، وخدمات القيمة المضافة المرتبطة بها، بما يوفر للشركات ورواد الأعمال في مجال الأصول المشفرة كل ما يحتاجونه لتوسيع نطاق عملياتهم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...