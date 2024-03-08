تقرير عالمي يكشف اتجاهات جديدة في استخدام التكنولوجيا

أعلن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي ، عن نتائج النسخة الثانية من تقرير إثراء العالمي للاتزان الرقمي، وإطلاق النسخة الأولى من مؤشر الاتزان الرقمي العالمي.

ويستند التقرير الجديد إلى استطلاع شارك فيه 35,000 شخص من عامة الناس يستخدمون التقنيات الرقمية من 35 دولة حول العالم ولا تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، ويشكل ذلك أكثر من ضعف عدد المشاركين في استطلاع التقرير العالمي للاتزان الرقمي لعام 2021.

وتوفر نتائج الاستطلاع رؤى ضمن ستة مواضيع رئيسية هي الاستخدام المتوازن للتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، ووسائل التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية، والعمل، والأنظمة الحكومية.

ومن أبرز نتائج الاستطلاع وجود دعم واسع النطاق لإيقاف تطوير المزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي مؤقتاً ريثما يتم وضع اللوائح التنظيمية المناسبة.

وينظر 78% من المشاركين في الاستطلاع من دولة الإمارات إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره قوة إيجابية، ويعرب المقيمون في الدولة عن ثقتهم بقدرة حكومتهم على تنظيم محتوى الإنترنت.

وأعلنت “إثراء” أيضاً عن إطلاق النسخة الأولى من مؤشر الاتزان الرقمي العالمي الذي يهدف إلى حفز العمل للارتقاء بمستوى الاتزان الرقمي، وهو تقييم يتم إجراؤه على مستوى البلدان ويقوم بتصنيف 35 دولة وفقاً لـ 94 مؤشراً تستند إلى تحليل السياسات والبيانات الإحصائية ونتائج الاستطلاع عبر 12 ركيزة.

وتشتمل الركائز الـ 12 التي تم تقييمها على:

والصحة النفسية

الصحة الجسدية

القدرة على قطع الاتصال

جودة المعلومات

السلامة السيبرانية

الاتصال

الترابط الاجتماعي

التعليم والمهارات

العمل

الإنتاجية

الدخل

التماسك الاجتماعي

الترفيه والثقافة

الوصول إلى الخدمات والسلع

ويسلط هذا البحث الضوء على الدول التي أظهرت تفوقاً في كل واحدة من الركائز، بالإضافة إلى المجالات التي ينبغي على صنّاع السياسات والشركات تركيز جهودهم فيها.

وتصدرت كندا مؤشر الاتزان الرقمي العالمي تلتها أستراليا، وسنغافورة وإستونيا وفرنسا. وتوزعت الريادة في الركائز الـ 12 بين أجزاء مختلفة من العالم، فعلى سبيل المثال، أظهرت السعودية تفوقاً في مجال الاتصال؛ بينما تميزت الصين بامتلاك سياسات داعمة للصحة النفسية الرقمية واحتلت مرتبة ريادية في مجال التعرف على الإدمان الرقمي؛ أما كولومبيا، فأظهرت نتائج عالية في تعزيز المعرفة الرقمية والوعي لدى الشابات من خلال إطلاق برامج مخصصة لذلك. وبالإضافة إلى تحقيقها نسبة 100% في ركيزة الاتصال، تتصدر دولة الإمارات ركيزة التماسك الاجتماعي مع امتلاكها بنية تحتية رقمية متقدمة ومشاركة اجتماعية كبيرة. ويساهم برنامج جودة الحياة الرقمية ومجلس جودة الحياة الرقمية في دولة الإمارات بتعزيز المعرفة الرقمية، والسلوك الآمن عبر الإنترنت، ونشر المحتوى الرقمي الإيجابي. ويسلط المؤشر الضوء كذلك على التحديات المشتركة بين الدول والتي تتطلب تركيزاً أكبر مثل القدرة على قطع الاتصال.

أبرز نتائج الاستطلاع في إطار المواضيع الرئيسية الستة هي:

توازن أفضل: يجد الناس توازناً أفضل في استخدامهم للتكنولوجيا ويدركون بشكل متزايد تأثيرها السلبي على صحتهم. وفي دولة الإمارات، انخفض عدد الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت على الإنترنت بنسبة الخمس خلال العامين الماضيين.

الذكاء الاصطناعي في دائرة الضوء: الذكاء الاصطناعي يؤثر على حياة الناس، لكن الكثيرين منهم لا يفهمونه. وغالبية الناس في دولة الإمارات يشعرون بأن الذكاء الاصطناعي هو قوة داعمة للخير.

عصر جديد لوسائل التواصل الاجتماعي: الدول التي تمتلك معدلات استخدام أكبر لوسائل التواصل الاجتماعي تنظر إلى هذه المنصات كمصدرٍ لخير المجتمع، ولكن الكثير منها تشعر بالقلق إزاء التنمر عبر الإنترنت. وتشير نتائج الاستطلاع إلى تعرض ربع المشاركين للتنمر عبر الإنترنت، وترتفع هذه النسبة في دولة الإمارات إلى 29%.

لاعبو الألعاب الإلكترونية يتصدرون المشهد: يقول غالبية اللاعبين – وبنسبة تقارب الثلثين في دولة الإمارات – إن الألعاب تؤثر إيجابياً على حياتهم، ولكن يعتبرها الأشخاص الأكثر شغفاً بها بمثابة ملاذ أو مهرب.

تأثير المرونة في العمل: رغم أن التكنولوجيا الرقمية تمكّن العمل المختلط والمرن، إلا أنّها تؤثر على الحدود الشخصية. ومع أن العمل عن بعد بات اليوم حقيقة واقعة بالنسبة للكثيرين حول العالم، ولكن معظم المشاركين في دولة الإمارات لا يزالون يداومون في أماكن عملهم.

القوانين أمرٌ جوهريّ: يدعو المستخدمون إلى تعزيز القوانين التي تحكم التكنولوجيا، إذ يشكل جمع البيانات مصدر قلقهم الأكبر. ويثق الناس في دولة الإمارات بقدرة حكومتهم على تنظيم المحتوى الرقمي.

أبرز نتائج مؤشر الاتّزان الرقمي العالمي:

تتصدر دول الخليج تصنيف الاتصال الرقمي في المؤشر، حيث حلت الإمارات والسعودية والكويت ضمن المراكز الخمسة الأولى مع تسجيلها درجات عالية في تغطية شبكة الجيل الرابع وانتشار الإنترنت.

ويعتبر الدعم المخصص والوعي بالصحة الجسدية أمراً جوهرياً لتحقيق التوازن في التعرّض المتزايد للتقنيات الرقمية. كما يشكل حق قطع الاتصال إجراءً حاسماً لتعزيز سياسات الاتزان الرقمي، ويمكن تبنيّه على نطاق أوسع مع اعتماده حالياً فقط في ثلث البلدان المدرجة على المؤشر.

تبنّت العديد من الدول أساليب التعليم والتدريب الرقمي، ولكن الدول ذات الدخل المتوسط تحتاج إلى التركيز على المهارات الرقمية، مثل أدوات السلامة الرقمية أو القدرة على التحقق من المعلومات الخاطئة في المناهج الدراسية.

يُبشّر دعم الصحة النفسية الرقمية بمساعدة الأشخاص المُعرّضين لمشاكل نفسية. يهدف “برنامج جودة الحياة الرقمية” في دولة الإمارات، والذي تم إطلاقه في عام 2018، إلى رفع مستوى الوعي حول المخاطر والتحديات عبر الإنترنت مع تعزيز الاستخدام الآمن والإيجابي للإنترنت والتقنيات الرقمية.

كما يساهم مجلس جودة الحياة الرقمية – والذي تم إنشاؤه في عام 2020 – بتعزيز التقدم في هذا المجال.