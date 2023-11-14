فريق التحرير by فريق التحرير

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15 مليون روبل.. محكمة روسية تغرم غوغل

فريق التحرير by فريق التحرير
محكمة روسية تغرم غوغل

عاقبت محكمة روسية شركة “غوغل” الأميركية بتغريمها مبلغ 15 مليون روبل (164 ألف دولار)، لتجاهلها المتكرر طلب الحكومة بتخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس.

وذكرت وكالة تاس الروسية، أن محكمة مقاطعة تاغانسكي في العاصمة موسكو، قررت تغريم الشركة لرفضها مراراً طلب الحكومة.

وبموجب القانون الروسي تلزم الكيانات الأجنبية بتخزين البيانات الشخصية لمستخدميها الروس، وهو ما أخضع “غوغل” سابقاً لعقوبة مماثلة في آب/أغسطس 2021 وحزيران/يونيو 2022.

كذلك أجبرت الشركة على دفع غرامة قدرها 3 ملايين روبل (33 ألف دولار) في آب/أغسطس الماضي، لعدم تنفيذ طلب الحكومة بـ”حذف معلومات كاذبة مزعومة” عن الصراع الدائر في أوكرانيا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...