تعطل خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب عن مئات الآلاف في العالم

توقفت خدمات منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وواتساب المملوكتين لشركة “ميتا” لمئات الآلاف من المستخدمين لمدة ساعة في جميع أنحاء العالم اليوم الثلاثاء، وفقاً لموقع Downdetector.com لتتبع انقطاع خدمات الانترنت.

وبدأت الاضطرابات في حوالي الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، مع أكثر من 500 ألف بلاغ عن انقطاع الخدمة في فيسبوك وحوالي 77 ألف بلاغ في إنستغرام، وفقاً للموقع.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now. — Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024

وقال آندي ستون، المتحدث باسم “ميتا”، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “نحن ندرك أن الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى خدماتنا. ونحن نعمل على هذا الأمر الآن”.

وأظهرت لوحة معلومات الحالة في “ميتا” أن واجهة برمجة التطبيقات لتطبيق WhatsApp Business تواجه مشكلات أيضاً. كان هناك حوالي 200 تقرير عن انقطاع خدمة “واتساب” على Downdetector، الذي يتتبع الانقطاعات من خلال جمع تقارير الحالة من عدة مصادر، بما في ذلك المستخدمون.

وقال العديد من المستخدمين إنه تم تسجيل خروجهم فجأة من منصات الوسائط الاجتماعية المملوكة لشركة “ميتا”.