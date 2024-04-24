السعودية.. أفضل الاستراتيجيات لتطوير قطاع التكنولوجيا الحيوية والجينوم

أصدرت مجموعة من الخبراء تقريراً شاملاً حول أفضل الاستراتيجيات لتطوير قطاع التكنولوجيا الحيوية والجينوميات في المملكة العربية السعودية ويأتي التقرير لتحديد أفضل السبل لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم تأثيره.

التقرير الصادر عن آرثر دي ليتل يأتي في الوقت الذي يشهد فيه هذا القطاع نمواً متسارعاً على الصعيد العالمي، مدفوعاً بالتقدم في التقنيات الناشئة مثل الطب الدقيق والعلاجات فائقة الدقة وعلم الأوميكس وغيرها الكثير.

وقد أدركت المملكة العربية السعودية إمكانات هذا القطاع، حيث أطلقت بالفعل العديد من المبادرات لتشجيع نموه داخل البلاد. وعلى الرغم من أن صناعة التكنولوجيا الحيوية في المملكة لا تزال في مرحلة مبكرة نسبياً، إلا أنها بدأت بالفعل تشهد نشاطاً من مختلف اللاعبين، إلى جانب التعاون في مشاريع مثل البرنامج السعودي للجينوم، والذي يوفر أساساً واعداً للمستقبل.

ويؤكد التقرير على ضرورة اتباع أفضل الممارسات من الدول الأخرى كنهج أساسي لتحفيز إنشاء مركز ابتكار محلي للتكنولوجيا الحيوية والجينوميات. وقد قامت الدول الناجحة بالفعل بتصميم وتنفيذ مجموعة من البرامج والممارسات لحل التحديات المحتملة وضمان تحقيق رؤاها بسلاسة في مجال التكنولوجيا الحيوية والجينوميات.

وتشمل هذه الممارسات: إنشاء مجمعات للمواهب من خلال المؤسسات الرائدة ومراكز الابتكار؛ وتعزيز التعاون النشط بين القطاعين العام والخاص؛ وتوفير بيئة وأنظمة داعمة للأعمال، بما في ذلك تعزيز حماية الملكية الفكرية؛ وإنشاء بيئات ونظم بيئية محددة تركز على الابتكار؛ ووضع صورة هدف واضحة لجميع الجهود البحثية؛ وتوفير وصول سريع وسهل للشركات الناشئة إلى التمويل العام والخاص.

وبحسب التقرير، فإن نجاح تطوير هذا القطاع في المملكة يتطلب التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية في سلسلة القيمة، هي: أخذ العينات، والتحليل، والتطبيق.

كما يجب تطوير القدرات في أربعة مجالات رئيسية على الأقل لتعزيز النمو، وهي: إنشاء مستودع للبيانات الجينومية، والتبني الواسع النطاق للجينوميات، وبحوث وتطبيقات الأوميكس والطب الدقيق، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

مدينة الرياض لـ التكنولوجيا الحيوية

كما يشير التقرير إلى أن المملكة قد أطلقت بالفعل العديد من المبادرات واسعة النطاق، مثل إنشاء اللجنة الوطنية لاستراتيجية التكنولوجيا الحيوية ومدينة الرياض للتكنولوجيا الحيوية. كما حدد مشروع الجينوم السعودي 2.0 أهدافاً طموحة، بما في ذلك تعزيز مكانة المملكة كرائدة في مجال الجينوميات والوراثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومع ذلك، يشدد على أن الجهود المشتركة والتعاون القوي بين الكيانات العامة والخاصة أمر بالغ الأهمية لتعزيز تطوير القطاع. ويمثل البرنامج السعودي للجينوم خطوة مهمة في هذا الاتجاه، لا سيما في مكافحة الاضطرابات الوراثية.

وقد تم تطوير البرنامج من خلال شراكات مع منظمات دولية لإنشاء مستودع جيني شامل. وحتى الآن، تم جمع 63,000 عينة جينية، وتم اكتشاف 7,500 متغير من مسببات الأمراض.