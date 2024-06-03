السعودية تتيح تطبيقاً مجانياً لإصدار تصاريح ذبح الأضاحي

خصصت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تطبيقاً مجانياً لإصدار تصاريح ذبح الأضاحي، يتيح للمطاعم والمطابخ الراغبة بتقديم خدمات الذبح والسلخ خلال فترة عيد الأضحى المبارك الحصول على التصريح بسهولة وسرعة.

تتيح هذه الخدمة لأصحاب المنشآت التجارية الحاصلين على رخصة نشاط تجاري للمطاعم والمطابخ إمكانية إصدار تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة “بلدي” حتى الخامس من شهر ذي الحجة، وذلك وفق اشتراطات محددة تضمن تقديم خدمات الذبح والسلخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك بشكل منظم وآمن.

وأوضحت الوزارة أن التصريح يتم إصداره مجانًا، مع ضرورة استيفاء مجموعة من الشروط تشمل: وجود رخصة سارية للنشاط، الالتزام بنظافة منطقة الذبح، توفير المعدات اللازمة للذبح والسلخ، استخدام مياه صالحة للاستخدام، وتنظيم عملية الذبح لمنع تكدس الذبائح في المطعم، بالإضافة إلى وضع لوحة بارزة توضح أسعار تقديم الخدمة.

كما تضمنت الاشتراطات ضرورة حصول جميع العاملين على شهادات صحية سارية، التعاقد مع طبيب بيطري لفحص الأضاحي قبل وبعد عملية الذبح، والتعاقد مع شركة خاصة معتمدة لرفع وإزالة المخلفات من منطقة الذبح والسلخ بشكل آمن يضمن سلامة البيئة.

يمكن لأصحاب المطاعم والمطابخ الراغبين في تقديم خدمات الذبح والسلخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك إصدار “تصريح ذبح الأضاحي” إلكترونيًّا عبر منصة “بلدي”.