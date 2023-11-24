الإمارات تطلق تطبيقاً رسمياً لمؤتمر الأطراف COP28

أطلقت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 تطبيقًا للهواتف الذكية يهدف إلى توفير تجربة سلسة للمشاركين والزوار خلال فترة المؤتمر الذي يقام في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر القادم.

يوفر التطبيق مجموعة من الميزات التي تسهل على المشاركين والزوار الاستفادة من مؤتمر الأطراف COP28، بما في ذلك:

تنظيم جداول الأعمال: يتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء جداول أعمال شخصية بناءً على اهتماماتهم ووقتهم المتاح.

يتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء جداول أعمال شخصية بناءً على اهتماماتهم ووقتهم المتاح. التعرّف على البرنامج: يحتوي التطبيق على جدول كامل للفعاليات والمواضيع التي سيتم تناولها في المؤتمر.

يحتوي التطبيق على جدول كامل للفعاليات والمواضيع التي سيتم تناولها في المؤتمر. التنقل في مدينة إكسبو: يوفر التطبيق خرائط تفاعلية تساعد الزوار على التنقل في مدينة إكسبو دبي.

يوفر التطبيق خرائط تفاعلية تساعد الزوار على التنقل في مدينة إكسبو دبي. التواصل مع الآخرين: يوفر التطبيق أدوات للتواصل بين المشاركين والزوار، بما في ذلك غرف الدردشة والمجموعات.

ويمكن لمستخدمي التطبيق تصميم تجربتهم الخاصة بحسب اهتماماتهم وبحسب الوقت المخصص لزيارة COP28، حيث يحتوي على تسعة “خطط” مختلفة للزيارة، تم تصميمها بحسب المواضيع التي يرغب الزوار بالتعرف على تفاصيلها وتستغرق فترات مختلفة تمتد لـ 2 أو 3 أو 4 ساعات، حيث تأخذ الزوار في رحلة حول مواقع COP الرئيسية وأبرزها.