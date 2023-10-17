رقائق الذكاء الاصطناعي… واشنطن تفرض قيوداً على الصادرات إلى الصين

أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء فرض قيود أكثر صرامة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، مما أدى إلى انخفاض أسعار أسهم شركات مثل إنفيديا وغيرها من شركات أشباه الموصلات في وول ستريت.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو:”إن القواعد المحدثة اليوم ستعزز فعالية ضوابطنا، وتغلق سبل التهرب”.

وتشدد القواعد الجديدة الإجراءات المتخذة العام الماضي، التي حظرت المبيعات المفتوحة للصين للرقائق الحيوية اللازمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي القوية التي تدير برامج مثل”Chat-GPT”.

وشدد ريموندو على أن القيود المعززة تهدف إلى سد الثغرات ومصممة لمنع الاستخدام العسكري الصيني للذكاء الاصطناعي.

وقال ريموندو لوسائل إعلام أمريكية:”صحيح أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تحقيق فوائد مجتمعية هائلة. لكنه يمكن أن يسبب أيضًا ضررًا هائلًا وعميقًا إذا وقع في الأيدي الخطأ والجيوش الخطأ”.

وتشمل القيود على وجه التحديد شريحة”H-100″ الرائدة من Nvidia، التي تعتبر ضرورية للذكاء الاصطناعي التحويلي.

ويوسع قرار الثلاثاء الحظر السابق ليشمل الرقائق منخفضة الأداء التي تصنعها شركة Nvidia وغيرها من الشركات التي تم تصديرها سابقًا إلى الصين دون قيود.

الحظر على رقائق الذكاء الاصطناعي فقط

وبحسب بيان أميركي، فإن القواعد لن تؤثر في الرقائق المستخدمة في السلع الاستهلاكية مثل أجهزة الحاسوب المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الألعاب، على الرغم من أن بعضها سيتطلب تراخيص تصدير مسبقة.

وانخفضت أسهم إنفيديا بما يصل إلى ستة بالمئة يوم الثلاثاء بعد الإعلان، مع انخفاضات حادة أيضًا في أسهم شركتي إنتل وإيه إم دي.

وقد مارست هذه الشركات ضغوطا قوية لمنع المزيد من القيود على أنشطتها في الصين، لكن دون جدوى حتى الآن.

وخلال زيارة للصين لتحسين العلاقات في أغسطس، ذكر ريموندو أن الولايات المتحدة تسعى إلى علاقة أفضل مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لكن القيود الجديدة من المرجح أن تواجه انتقادات قوية من بكين.