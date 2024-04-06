“روبوتاكسي”.. “تسلا” تكشف موعد طرح سيارة الأجرة ذاتية القيادة

كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية “تسلا” موعد الكشف عن سيارة الأجرة ذاتية القيادة، تحت اسم “روبوتاكسي”.

وكتب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في تغريدة عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، إن تسلا ستكشف تفاصيل “روبوتاكسي” التي طال انتظارها، في 8 أغسطس المقبل.

ولم يقدم ماسك، أي تفاصيل أخرى، عن سيارة الأجرة ذاتية القيادة، “روبوتاكسي”، لكن طبقا لتصريحات سابقة، فإن “روبوتاكسي” ستعتمد على برنامج فني جديد، تهدف إلى جعل الإنتاج أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

وعلى مدار سنوات وعد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بتقديم السيارة ذاتية القيادة من “تسلا”، مشيرا إلى أن ذلك سيغير قيمة السيارات والنموذج التجاري لها.

وحتى الآن، فإن ما يسمى بتقنية “القائد الآلي”، التي طورتها شركة “تسلا”، في السيارات الكهربائية للشركة، هي مجرد نظام مساعدة للسائق، يتطلب التحكم والتدخل، من قبل الإنسان خلف عجلة القيادة.

وجاء موعد الكشف عن السيارة الأجرة ذاتية القيادة بعدما قالت وكالة رويترز للأنباء إن صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية، ألغت خطط إنتاج سيارة كهربائية منخفضة التكلفة.



وبدأ طموح كلا من ماسك وتسلا مع السيارات ذاتية القيادة، في عام 2015، حينما أعلن “ماسك” أن “تسلا” ستعمل دون أي تدخل بشري خلال 3 سنوات، لكن ذلك لم يتحقق حتى الأن.

أول تراجع ربع سنوي للمبيعات منذ 2020

ومطلع شهر أبريل الجاري، أعلنت “تسلا”، أول تراجع ربع سنوي في مبيعاتها منذ عام 2020، حيث سلمت نحو 386.8 ألف سيارة، مقابل 423 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتسبب نقص إمدادات المكونات إلى إعلان تسلا تعليق إنتاجها في مصنعها بألمانيا مؤقتا، وفي نفس الوقت حولت تسلا مصنعها بكاليفورنيا لإنتاج جيل أحدث من سيارتها الأفضل مبيعا موديل3.

وخلال الربع الأول من عام 2024 أنتجت الشركة نحو 433371 سيارة، مقابل 440808 سيارات خلال الربع الأول من 2023.

وتواجه تسلا منافسة متزايدة من الشركات المحلية في السوق الصينية، التي تعد واحدة من أكبر أسواق السيارات الكهربائية في العالم.