تسلا تواجه دعوى قضائية من 25 مقاطعة في كاليفورنيا

رفعت 25 مقاطعة في ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد شركة تسلا بتهمة إساءة معاملة النفايات الخطرة في منشآتها في جميع أنحاء الولاية.

وتم تقديم الشكوى في محكمة مقاطعة سان خواكين العليا، وتطالب بتعويضات مدنية وأمر قضائي يجبر تسلا على التعامل مع النفايات بشكل صحيح.

انهيار مفاوضات التسوية

وتأتي هذه الدعوى بعد انهيار مفاوضات استمرت عدة أشهر بين تسلا والمدعين العامين في كاليفورنيا. وذكرت وكالة رويترز أن العقوبات المدنية يمكن أن تصل إلى 70 ألف دولار أمريكي عن كل مخالفة في اليوم.

اتهامات بوضع علامات غير صحيحة والتخلص من النفايات بشكل غير قانوني:

اتهمت لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ومقاطعات أخرى الشركة بوضع علامات غير صحيحة والتخلص من المواد في محطات نقل أو مكبات نفايات “غير مصرح لها بقبول النفايات الخطرة”. وتشمل المواد المهدورة “زيوت التشحيم، وسوائل المكابح، وبطاريات الرصاص الحمضية، والهباء الجوي، ومضاد التجمد، وسوائل التنظيف، والبروبان، والطلاء، والأسيتون، والغاز البترولي المسال، والمواد اللاصقة، ووقود الديزل”.

تحقيقات سابقة

وكانت تسلا قد كشفت في عام 2022 أنها تخضع لتدقيق من قبل المدعين العامين في كاليفورنيا بشأن معالجة إدارة النفايات الخاصة بها. وذكرت في ذلك الوقت أنها “طبقت تدابير علاجية مختلفة، بما في ذلك إجراء التدريب والمراجعة والتطوير على برامج إدارة النفايات في الموقع”.

محادثات تسوية فاشلة

وقالت تسلا في تشرين الأول/أكتوبر 2023 إنها كانت في محادثات تسوية مع المدعين العامين في جميع أنحاء كاليفورنيا، لكن يبدو أن هذه المحادثات لم تكلل بالنجاح.

سوابق قانونية

واجهت تسلا في السابق تبعات قانونية بشأن معالجتها للنفايات. في عام 2019، توصلت إلى تسوية مع وكالة حماية البيئة (EPA) بشأن مخالفات المواد الخطرة الفيدرالية. وكمساهمة في ذلك، وافقت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية على إدارة النفايات بشكل صحيح في مصنعها في فريمونت ودفع غرامة قدرها 31 ألف دولار.