تسلا تفلت من العقاب بتسوية مالية

توصلت شركة تسلا، المُصنعة للسيارات الكهربائية، إلى اتفاق مع عائلة مهندس سابق في شركة أبل، كان قد قُتل عام 2018 في حادث سير بينما كان يقود سيارته من طراز موديل إكس. ويُعتقد أن نظام “أوتو بايلوت” للقيادة الذاتية كان مُفعّلًا وقت وقوع الحادث.

وبحسب الاتفاق الذي تم تقديمه أمام محكمة سان خوسيه في كاليفورنيا، ستقوم تسلا بدفع مبلغ لم يتم الكشف عنه لزوجة وطفلي الضحية.

وتُشير الشكوى المقدمة في عام 2019 إلى أن نظام “أوتو بايلوت” كان “معيبًا” وفشل في اكتشاف حاجز الحماية الخرساني، ولم يكبح السيارة بل زاد من سرعتها مع اقترابها من المنتصف.

وكانت هيئة تنظيم النقل الأميركية قد أشارت في تقرير أولي إلى أن السائق لم يكن يضع يديه على عجلة القيادة وقت وقوع الحادث، رغم التنبيهات الصادرة عن الكمبيوتر الموجود على متن السيارة.

وتواجه تسلا دعاوى قضائية أخرى بسبب نظام “أوتو بايلوت”، حيث حققت الشركة انتصارًا في أكتوبر الماضي عندما وجدت هيئة محلفين أنه لا يوجد عيب تصنيعي في نظام القيادة الآلية في سيارة “تسلا” متورطة في حادث مميت آخر.

يُذكر أن نظام “أوتو بايلوت” يسمح بتكييف السرعة مع حركة المرور والحفاظ على الاتجاه في المسار، بينما تُشدد تسلا على ضرورة أن يظل السائق يقظًا ويضع يديه على عجلة القيادة.