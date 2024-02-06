إعلانات تسلا على منصة إكس تثير الجدل

بدأت شركة تسلا لصناعي السيارات الكهربائية في توسيع جهودها الإعلانية، وذلك عبر حملة على منصة “إكس” التي يملكها إيلون ماسك المدير التنفيذي للشركة.

لمدة سنوات، اشتهر ماسك بكرهه للإعلان. وقال إن تسلا لا تدفع أو تقدم خصومات للمشاهير مقابل قيادة سياراتها، كما أنها لا تدفع للإعلان – على الرغم من أننا رأينا استثناءات من قبل.

واقترح عشاق ومستثمرو تسلا في كثير من الأحيان على الشركة على الأقل تجربة ذلك، لكن الرئيس التنفيذي رفض الفكرة باستمرار – حتى أنه قال إنه “يكره” الإعلان.

وبدأت الأمور تتغير بعد أن اشترى ماسك “تويتر” الذي تحول إلى إكس، ويعتمد على الإعلانات.

بعد بضعة أشهر من الاستحواذ، عقدت تسلا اجتماع المساهمين السنوي وتم طرح سؤال على الرئيس التنفيذي حول بدء تسلا في الإعلان.

وقال ماسك حينها: “إنه أمر مثير للسخرية حقًا. تويتر تعتمد بشكل كبير على الإعلانات. ها أنا ذا، لم أستخدم الإعلانات حقًا من قبل والآن لدي شركة تعتمد بشدة على الإعلانات. أعتقد أنني يجب أن أقول أن الإعلان رائع ويجب على الجميع القيام بذلك”.

لكن ماسك عدل عن رأيه لاحقاً قائلاً إن تسلا ستبدأ بالفعل في الإعلان.

وشكك الكثيرون في أن هذه ستكون طريقة لنقل المزيد من الأموال من تسلا إلى منصة التواصل الاجتماعي، حيث بدأت بالفعل في دفع ثمن أكثر من اثني عشر حسابًا مميزًا على تويتر.

في العام الماضي، بدأت تسلا في الإعلان باستخدام بعض الإعلانات المستهدفة على غوغل، لكنها ابتعدت عن تويتر.

ويبدو أن تسلا تريد أن توسع جهودها الإعلانية إلى حد كبير حيث بدأت إعلاناتها بالظهور على يوتيوب وتيك توك وحتى على منصة “إكس”.

وبدأت تسلا ببطء في طرح إعلانات الفيديو على يوتيوب في أواخر العام الماضي، لكنها تتوسع الآن إلى جميع منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، باستثناء تلك التي يملكها مارك زوكربيرغ، منافس ماسك.