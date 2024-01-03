تسلا تتخلى عن صدارة سوق السيارات الكهربائية

كشفت وكالة “بلومبرغ” أن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية “تسلا” تراجعت إلى المركز الثاني في ترتيب الأكثر مبيعاً نهاية عام 2023 لتصبح خلف منافستها الصينية “بي واي دي”.

واستندت “بلومبرغ” إلى النتائج التي أعلنتها تسلا عن الربع الأخير من عام 2023 المنصرم، إذ بلغت مبيعاتها في الأشهر الثلاثة الأخيرة 484507 سيارات، مقابل 526409 سيارات لدى “بي.واي.دي”.

ولم تنجح تسلا بالوصول إلى الرقم الذي توقعها مؤسسها ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، إذ باعت 1.8 سيارة في حين قال مطلع العام 2023 أن شركته قادرة على بيع مليوني سيارة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب ا”.

في المقابل، قالت الشركة الصينية في إفصاح عن نتائج العام 2023 إنها باعت 3.01 مليون سيارة.

ويأتي تفوق الشركة الصينية بفضل مجموعة الطرز منخفضة السعر التي تطرحها الشركة في السوق المحلية.