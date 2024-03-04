“ارفع يدك إذا كنت تريد التطوع للتسريح”.. نصيحة IBM للموظفين

طالبت شركة التكنولوجيا العملاقة “أي بي إم” (IBM) موظفيها بالتطوع للجولة العالمية القادمة من تسريح الموظفين بالشركة.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان شركة “IBM“، النتائج المالية للربع الأخير من 2023 في يناير الماضي، حين أعلن المدير المالي جيمس كافانوه زيادة الهدف السنوي لتوفير النفقات إلى 3 مليارات دولار، بحسب تقرير لموقع “ذا ريجستر”.

الرواية الرسمية لشركة “IBM” لتسريح الموظفين

وخطوة تسريح الموظفين، ليست لدواعي “مالية”، وإنما “تطويرية”، هذه هي الرواية الرسمية لإدارة شركة “IBM“، حسبما ينقل التقرير عن مصادر مطلعة.

وتبحث الشركة عن الموظفين الذين كانوا يعتزمون المغادرة في جميع الأحوال، وذلك لزيادة كفاءة العمليات، وعدم تسريح الموظفين الذين لا يرغبون في الرحيل، وفق المصادر.

استهداف موظفي أوروبا

لم تكشف المصادر داخل “أي بي إم”، عدد الموظفين الذين تريد الشركة تسريحهم، لكنها أكدت أن ما يقارب 50% من المستهدف “سيؤثر على مستويات التوظيف” في أوروبا على وجه التحديد، وستركز إجراءات “تطوير الموارد” على أقسام المساندة، والدعم، والمالية، والعمليات، إلى جانب أقسام أخرى.

وسوف تشعر سلوفاكيا، بأشد الضغوط مع وصول نحو ثلث التخفيضات التي تنفقها شركة “آي بي إم”، في أوروبا، إلى مركزها الدولي (للخدمات المشتركة) في براتيسلافا.

وأوضح المتحدث باسم الشركة في بيان إلى “ذا ريجستر”، أن التسريح الطوعي لا علاقة له بخطط توفير النفقات، بل إنها خطوة تأتي من أجل “زيادة الإنتاجية”، والتركيز على “المهارات الأعلى طلبا”، من جانب عملاء أي بي إم، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية الهجينة.

أين توجه الشركة الأموال التي توفرها؟

تعتزم شركة “أي بي إم”، الاستثمار في “تطوير المهارات الصناعية والتقنية”، وفق المتحدث باسم الشركة.

وتمتلك الشركة العملاقة الآن أكبر عدد من طلبات براءات الإختراع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة بنحو 1600 طلب خلال الخمس سنوات الماضية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وسجلت شركة “أي بي إم”، نموًا في إيراداتها بنسبة 4% لتصل إلى 17.4 مليار دولار، للربع الرابع من العام 2023، وأرباح تشغيلية قدرها 3.75 مليار دولار.

وقالت شركة “أي بي إم”، إن أي مدخرات مالية سيتم استخدامها لتحرير الأموال للاستثمار في المهارات التقنية، والصناعية.

49 ألف موظف في 60 يوما

شهدت صناعة التكنولوجيا تسريح أكثر من 49 ألف موظف بعد مرور شهرين فقط من 2024، وهذه نتيجة متوقعة للاستثمارات الضخمة التي تضخها شركات التكنولوجيا الكبرى في الذكاء الاصطناعي، ومنها “أي بي إم”.