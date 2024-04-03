تسريبات PlayStation 5 Pro.. الجهاز مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويتميز بدقة 8K

يقول الخبراء إن جهاز PlayStation 5 Pro القادم سيحقق قفزة “هائلة” في قوة وحدة التحكم، ومن المقرر أن يتم إطلاق وحدة التحكم التي تمت ترقيتها في وقت لاحق من هذا العام.

كشف موقع Insider Gaming عن عدد من المميزات الرئيسية لجهاز PS5 Pro من Sony، وأهمها “عرض أسرع بنسبة 45% من PS5” بفضل وحدة معالجة الرسومات المحدثة (GPU).

أما بالنسبة لوحدة المعالجة المركزية، فهي لم تتغير عنPlayStation 5 Pro، ولكن وضع “التردد العالي” الجديد بالكامل سيسمح لوحدة المعالجة المركزية بمزيد من الطاقة، على حساب أداء أقل بنسبة 1% لوحدة معالجة الرسومات.

على الجانب الآخر، سيؤدي هذا الوضع إلى زيادة طاقة وحدة المعالجة المركزية بنسبة 10%.

يقال إن جهاز PS5 Pro يحتوي على محرك أقراص ثابتة بسعة 1 تيرابايت، مقارنة بـ825 غيغابايت لجهاز PS5 الأصلي.

لمزيد من تحسين الرسومات، تقول التسريبات إن تتبع الأشعة المستخدم عبر الألعاب الحديثة لتقديم مرئيات عالية الجودة يحصل على تعزيز كبير يصل إلى ضعفين إلى 4 أضعاف نموذج PS5 الأساسي.

وتشير التسريبات إلى أن القوة الإجمالية لوحدة معالجة الرسومات تصل إلى 33.5 تيرافلوب من الطاقة، أي أكثر بثلاثة أضعاف من الجهاز الأصلي لعام 2020، مما يوفر دقة 8K.

يأتي ذلك بعد أسابيع فقط من إعلان شركة سوني أن وحدة التحكم PS5 الحالية تدخل “المرحلة الأخيرة من دورة حياتها”.

قالت نعومي ماتسوكا نائبة رئيس سوني، إن الشركة تتوقع أن تبدأ وتيرة مبيعات PS5 في الانخفاض اعتبارا من الشهر المقبل، حيث بيعت أكثر من 50 مليون وحدة.

وقالت: “بالنظر إلى المستقبل، سيدخل PlayStation 5 Pro المرحلة الأخيرة من دورة حياته.

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشفت شركة سوني النقاب عن نسخة جديدة مخففة ومجردة من وحدة التحكم، والتي تتميز بعامل شكل أصغر وأخف وزنا، بالإضافة إلى محرك أقراص قابل للفصل وذاكرة إضافية سعة 1 تيرابايت للتخزين.

يقترح الخبراء أن جهاز PS6 سيصدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2027 إذا تم الحفاظ على أنماط إصدار وحدة التحكم الحديثة.