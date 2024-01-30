الإمارات.. تركيب 25 بوابة إلكترونية ذكية

كشف سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن تفاصيل جديدة لقانون تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفته، وذلك تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023، وستباشر وزارة الطاقة والبنية التحتية إنفاذ القانون خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 فور الانتهاء من التنسيق مع السلطات المختصة الاتحادية والمحلية، لتركيب 24 بوابة إلكترونية ذكية تُعنى بقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة.

ويهدف القانون إلى تعزيز سلامة الطرق والتقليل من الحوادث المرورية، ودعم مستهدفات الدولة الداعمة للحياد المناخي، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية ودعم سلوكيات آمنة ومستدامة في قطاع النقل البري للبضائع.

وحدد القرار أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، حيث يجب ألا يتجاوز الوزن الإجمالي الأقصى لمركبة ثقيلة ذات ستة محاور أو أكثر 65 طناً.

كما حدد القرار الأبعاد القصوى للمركبات الثقيلة، مع تحديد غرامات محددة لكل مخالفة.

ولا يجوز توقيع أكثر من غرامة على ذات المخالفة، في حال ارتكابها خلال الرحلة الواحدة.

وفي حال تكرار ارتكاب أي من المخالفات خلال شهر من تاريخ ارتكاب ذات المخالفة أو في حال تجاوز قيم الغرامات المالية التي لم يتم سدادها عن المخالفات المرتكبة 45,000 ألف درهم، يجوز للسلطة المختصة حجز المركبة الثقيلة أو منع تسييرها على الطرق لمدة لا تزيد على 30 يوماً.

وزارة الطاقة والبنية التحتية تكشف تفاصيل جداول الأوزان والأبعاد للمركبات الثقيلة#moeiuae #moeiuae_2024 #moeiuae_transport_2024 pic.twitter.com/GHtZZ9pKGY — وزارة الطاقة والبنية التحتية (@MOEIUAE) January 30, 2024

ويُسمح للمركبة الثقيلة تجاوز الأوزان والأبعاد القصوى في حالات الحمولة التي لا يسهل تجزئتها، وذلك بموجب تصريح نقل يصدر عن وزارة الطاقة والبنية التحتية أو السلطة المختصة.

ويجب على مشغل المركبة الثقيلة تركيب الأجهزة المعتمدة لدى سلطة الترخيص لكشف أوزان وحمولة وأبعاد المركبات الثقيلة، وربطها بالأنظمة الآلية لدى السلطة المختصة.

ويُمكن لكل ذي صفة ومصلحة، التظلم إلى الوزير أو رئيس السلطة المختصة أو من يفوض من أي منهما، ضد أي قرار أو إجراء اتخذ بحقه، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه.يسري القانون على المركبات الثقيلة المرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بدخول الدولة، فيما يستثنى من القرار المركبات الثقيلة المملوكة للجهات الأمنية والعسكرية والشرطية ومركبات الدفاع المدني.