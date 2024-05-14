تراجع أرباح سوني وتوقعات متفائلة للعام المالي الحالي

أعلنت مجموعة سوني اليابانية عن تراجع أرباحها التشغيلية بنسبة 7% خلال السنة المالية المنتهية في آذار/مارس الماضي، لتصل إلى 1.2 تريليون ين (حوالي 7.67 مليار دولار).

وعلى الرغم من هذا التراجع، توقعت سوني نمو أرباح التشغيل بنسبة 5% لتصل إلى 1.28 تريليون ين (8.18 مليار دولار) في السنة المالية الحالية، مدفوعة بتعزيز أرباحها من مستشعرات الصور، التي تعد المورد الرئيسي لها في سوق الهواتف الذكية.

وفي خطوة لتعزيز قاعدة مستثمريها، أعلنت سوني عن تقسيم للأسهم بنسبة خمسة مقابل واحد، وإنفاق 250 مليار ين (1.6 مليار دولار) على إعادة شراء الأسهم.

من المتوقع أن تنخفض الإيرادات في وحدة الألعاب مع دخول PlayStation 5 في عامها الرابع، إلا أن سوني أشارت إلى أن تفاعل المستخدمين والتحكم في التكاليف يمكن أن يعززا ربحية هذا القسم مستقبلًا. في المقابل، تتوقع سوني ارتفاع أرباح قطاع الرقائق بنسبة 40% بفضل ارتفاع المبيعات وانخفاض التكاليف.

وتوقعت سوني انخفاض مبيعات PlayStation 5 إلى 18 مليون وحدة مقارنة بـ 20.8 مليون وحدة تم بيعها في العام الماضي، وهو ما يقل بفارق ضئيل عن هدفها المعدل البالغ 21 مليون وحدة.

وفي سياق متصل، أبدت شركة سوني بيكتشرز اهتمامها بالاستحواذ على شركة باراماونت بالشراكة مع شركة الأسهم الخاصة أبولو، في صفقة قد تؤدي إلى إنشاء استوديو عملاق جديد في هوليوود.

وفي إطار إعادة الهيكلة، أعلنت الشركة في شباط/فبراير عن تسريح 900 عامل في قطاع الألعاب وإغلاق استوديو في لندن.