تحذير سيبراني.. كيف يمكن تحويل أنظمة المياه في أمريكا إلى “أسلحة دمار”؟

حذر أحد الخبراء من أن البنية التحتية القديمة في أمريكا معرضة لخطر الهجمات الإلكترونية التي يمكن أن يحولها المتسللون إلى “أسلحة دمار شامل” ضد الجمهور.

وقال خبير الأمن السيبراني دان أودود لموقع “ديلي ميل” إن شبكة الكهرباء ومحطات معالجة المياه وغيرها من المرافق الحيوية في أمريكا “لم يكن المقصود منها أبدا استخدامها في الأنظمة التي تعتمد عليها حياة الناس”.

تحتوي هذه الأنظمة على كلمات مرور افتراضية لم يتم تحديثها وتسجيلات دخول فردية، مما يجعلها عرضة للأنشطة الضارة.

وأوضح دان أودود أن المتسللين يمكنهم التسلل إلى محطات معالجة المياه وإغراق إمدادات مياه الشرب بمياه الصرف الصحي الخام أو الأنظمة الزائدة بجرعات مميتة من المواد الكيميائية التي تستخدم عادة لقتل البكتيريا.

ويأتي هذا التحذير بعد يومين من إطلاق وكالة حماية البيئة (EPA) ناقوس الخطر بشأن زيادة الهجمات على إمدادات المياه في أمريكا، وكان آخرها بعد أن استهدفت مجموعة إلكترونية روسية أنظمة في تكساس، مما أجبر نظام مدينة واحدة على التدفق قبل أن يتم إغلاقه.

وقال أودود، وهو الرئيس التنفيذي لقسم السلامة والأمن في شركة جرين هيلز للبرمجيات: “إن ربط شبكة الكهرباء والمستشفيات وملايين السيارات بالإنترنت ببرامج مليئة بملايين الأخطاء والعيوب الأمنية قد حول هذه الأنظمة إلى أسلحة دمار شامل”.

وأضاف: “لم يكن القصد من البرامج التجارية العادية أبدًا أن تُستخدم في الأنظمة التي تعتمد عليها حياة الناس”.

تم تصميم البرامج التجارية لإبعاد المتسللين عن الأنظمة المهمة من خلال اكتشاف الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة وتنبيه المسؤولين بالتهديدات المحتملة.

نظمة المياه معرضة للخطر

هناك بالفعل علامات على أن أنظمة المياه لدينا معرضة للخطر – في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أجبرت مجموعة إلكترونية مزود المياه في مدينة بنسلفانيا على التحول من مضخة بعيدة للعمل يدويا.

استولى المتسللون على وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) – وهي أجهزة كمبيوتر صناعية تنظم ضغط المياه في محطات الضخ – ولكن لم يتم الكشف عن معلومات حول كيفية قيامهم بالهجوم.

وقامت مجموعة سيبرانية أخرى باختراق معلومات العديد من أنظمة البنية التحتية الحيوية عبر أمريكا والأقاليم التابعة لها.

أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى البنية التحتية في أمريكا لمدة تصل إلى 5 سنوات قبل أن ينفذوا هجومهم في يناير/كانون الثاني الماضي الذي أضر ببيئات تكنولوجيا المعلومات لمؤسسات البنية التحتية الحيوية.

ولم تحدد الوكالة مكان وقوع الهجمات، لكنها قالت إنها استهدفت في المقام الأول البنية التحتية الرئيسية في “قطاعات الاتصالات والطاقة وأنظمة النقل وأنظمة الصرف الصحي والصرف الصحي – في أمريكا.

في الشهر الماضي، تمكن قراصنة، من الوصول عن بعد إلى برج مياه في موليشو، تكساس، وتسبب الهجوم في غمر البرج بآلاف الجالونات من المياه لمدة ساعة تقريبا.

ونشرت المجموعة مقطع فيديو على تطبيق تليغرام يظهر قيامهم بالتلاعب بأنظمة التحكم من خلال تغيير الإعدادات لإعادة ضبط عداد الساعة وتغيير نظام البئر لإخراج المياه.

كيفية الوصول لقواعد البيانات؟

الطريقة الأكثر شيوعا التي يمكن للمتسللين من خلالها الوصول إلى قواعد البيانات هي تخمين كلمات المرور من خلال التجربة والخطأ أو باستخدام برنامج كمبيوتر يقوم بتجربة كلمات مرور مختلفة بسرعة حتى يجد الكلمة الصحيحة.

هناك طريقة أخرى تتمثل في استخدام أداة SQL (لغة الاستعلام المنظمة) التي تتيح للمتسللين إدراج التعليمات البرمجية الخاصة بهم في موقع ويب يمكنه انتهاك الإجراءات الأمنية للنظام والحصول على البيانات المحمية.

وحذر أودود من أن محطات مرافق المياه في أمريكا تعتمد على برامج الكمبيوتر لتشغيل محطات المعالجة وأنظمة التوزيع الخاصة بها، لكن إذا اخترقت جهات فاعلة خبيثة أنظمة المياه الأمريكية، فسيتسبب ذلك في وقوع ملايين الضحايا.

إن الهجوم الذي يغمر مياه الشرب في أمريكا بالمواد الكيميائية القاتلة من شأنه أيضا أن يدمر غالبية المحاصيل، ويؤدي إلى نقص حاد في الغذاء ويؤدي إلى وفاة الآلاف.

وقال أودود إنه إذا قام مجرمو الإنترنت “بإغلاق إمدادات المياه بالكامل، أو ما هو أسوأ من ذلك، فإنهم ما زالوا يثقلون النظام ويلحقون به أضرارا لا يمكن إصلاحها، فقد يستغرق الأمر أشهرا لاستبدالها”، موضحًا أن المتسللين يمكنهم أيضا سرقة بيانات العملاء.

ومع ذلك، فإن “التهديد الأكبر من الهجمات الإلكترونية يأتي من وصول المهاجم والتحكم في عمليات نظام المعالجة أو التوزيع/الجمع”، حسبما صرحت وكالة حماية البيئة لموقع ديلي ميل.

ومن خلال الوصول إلى الأنظمة، يمكن “إتلاف البنية التحتية، أو تعطيل توافر المياه أو تدفقها، أو تغيير المستويات الكيميائية للمعالجة، مما قد يسمح بتصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة في مجرى مائي أو تلويث مياه الشرب المقدمة للمجتمع”.

وقال أودود: “إن أنظمة البنية التحتية الحيوية مثل محطات معالجة المياه تعتبر أسلحة دمار شامل عندما تكون متصلة بالإنترنت باستخدام برامج ضعيفة”.

حددت وكالة حماية البيئة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الخطوات اللازمة لتأمين أنظمة المياه في أمريكا بما في ذلك تقليل التعرض للإنترنت الذي يواجه الجمهور وإجراء تقييمات الأمن السيبراني بانتظام.

وأوصوا بشدة بتغيير كلمات المرور الافتراضية على الفور، وتطوير خطط الاستجابة والتعافي وإجراء تدريب للتوعية بالأمن السيبراني.

وقالت جانيت مكابي، نائبة مدير وكالة حماية البيئة: “إن حماية مياه الشرب في بلادنا هي حجر الزاوية في مهمة وكالة حماية البيئة، ونحن ملتزمون باستخدام كل أداة، بما في ذلك سلطات التنفيذ لدينا، لضمان حماية مياه الشرب في بلادنا من الهجمات الإلكترونية”.

ومع ذلك، أعرب دان أودود عن قلقه من أن هذه الخطوات لن تكون كافية، قائلًا إنه من الضروري “أن نستبدل البرامج التجارية الضعيفة التي تتحكم في هذه الأنظمة ببرامج آمنة غير قابلة للاختراق مثل تلك المستخدمة لتأمين قواتنا النووية”.

كما أن الشبكات الكهربائية والمستشفيات ومراكز التحكم في حركة المرور، من بين أمور أخرى، معرضة أيضا لخطر الهجمات الإلكترونية من قبل الدول والعصابات الإجرامية والإرهابيين المحليين أو الأجانب.

البنية التحتية القديمة المستخدمة للشبكات الكهربائية جعلتها عرضة للقراصنة لأنه لم يتم تحديث شبكات التحكم والبيانات أو تمت إضافة تدابير أمنية إضافية لمواجهة التهديدات المتزايدة للهجمات الإلكترونية.

وبالمثل، تستخدم العديد من المستشفيات أجهزة طبية ذات أنظمة تشغيل قديمة يصعب تحديثها، مما يجعلها أهدافًا سهلة للمتسللين للوصول إلى معلومات الرعاية الصحية الحساسة.