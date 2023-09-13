تحول تاريخي.. رسالة من “واتساب” إلى جميع المنافسين

من المعروف أن لكل تطبيق للرسائل أو التواصل الاجتماعي خصوصية مع متابعيه، لكن تحولا تاريخيا في الأفق، يبدأ من واتساب لكل المنافسين.

شركة “ميتا” أعلنت عن خدمة جديدة لمستخدمي “واتساب“، تسمح بتبادل الرسائل على مختلف منصات التراسل المنافسة، ومنها “تليجرام” و”سيجنال”.

وظهر التبويب داخل الإصدار التجريبي، لكن إلى الآن لا تزال الميزة قيد التطوير وغير مسموح بتجربتها، ويبدو أنها لا تزال في المراحل الأولى، بحسب ما ذكرت مدونة WABetaInfo.

وقالت المدونة المتخصصة في التقنيات إن الإصدار التجريبي رقم 2.23.19.8 من “واتساب” يحتوي على تبويب داخلي يسمى “محادثات الطرف الثالث”، في إشارة إلى أن مستخدمي الخدمة الخضراء بإمكانهم التراسل مع أصدقائهم من مستخدمي المنصات الأخرى.

وتختبر منصة المراسلة الفورية “واتساب” إمكانية الدردشة مع الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات أخرى من خارج المنصة، ولا يملكون حسابا في المنصة.

وقد ألزم قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي مؤخرا شركات مثل ألفابت وأمازون وميتا وبايتدانس وأبل ومايكروسوفت بأنها “حراس بوابات” يتعين عليهم الامتثال للوائح الجديدة بحلول أبريل 2024.

وإحدى تلك المتطلبات هو تمكين التشغيل البيني مع منصات المراسلة التابعة لجهات خارجية.

وبموجب القانون سيتم إجبار الشركات المالكة لتطبيقات التراسل الفوري لجعل تطبيقاتها قابلة للتشغيل البيني إذا طلبت شركة أخرى ذلك، ويقصد بالتشغيل البيني جعل نظامين مختلفين يعملان معا على غرار الطريقة التي تعمل بها خدمات البريد الإلكتروني وهذا يعني أنه سيتعين على تطبيقات الدردشة الشهيرة مثل واتساب وماسنجر وسيجنال وتيليجرام وiMessage، وحتى التطبيقات الأخرى الأقل شهرة، الانفتاح على بعضهم البعض حتى يتمكن مستخدميهم من تبادل الرسائل بكل سهولة.