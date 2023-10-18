الهواتف النقالة… حلول بسيطة وآمنة لتحديد الهوية

توفر الشركات المتخصصة في التكنولوجيا مجموعة من الحلول لتحديد الهوية عبر الهواتف النقالة، بما في ذلك تطبيقات الوصول إلى المواقع والشبكات والخدمات.

وتشدد الشركات على أن عمليات تحديد الهوية في الهواتف المحمولة تتمتع بأمان كامل، كما أنها توفر تجربة استثنائية لتحديد الهوية، وكذلك الموقع والشبكة رقميا في كل أنحاء العالم.

وتضع الشركات تجربة المستخدم في سلم أولوياتها، حيث تحرص على ضمان أن تتمتع كل حلولها وعروضها بعنصر الأمان.

وتتعاون الشركات مع شركاء في مختلف القطاعات بهدف مساعدة العملاء على تحقيق أعلى درجات الامتثال للأنظمة والقوانين الموضوعة من قبل المنظمات والهيئات الدولية.

الهواتف النقالة – تحديات صعبة

ومن أبرز التحديات التي تواجه الشركات هي دمج تطبيقات تحديد الهوية المادية والرقمية، بما في ذلك مدى قابلية التوسع، والتكامل مع نظام التحكم في الوصول المتعدد، وأنظمة الهوية المتعددة.

ومن جانبه قال بلال سليم، مدير المبيعات في شركة “اتش آي دي” HID لـ “أريبيان بزنس” إن طبيعة تطبيقات تحديد الهوية عبر الأجهزة النقالة تضمن دفع استخدام المزيد من تطبيقات الوصول إلى الشبكات والخدمات عبر الهواتف النقالة، مع تزايد انتشار استخدام تطبيقات تحديد الهوية عبر الأجهزة النقالة وتحديداً الهواتف الذكية.

وواصل سليم: “يستطيع نظام SAFE التابع لشركته التكامل مع أكثر من 80 نظاماً للتحكم في الوصول، والكثير من أنظمة الموارد البشرية المعروفة، إضافةً إلى التكامل مع بيانات اعتماد لمختلف الأجهزة النقالة، بما يضمن تمتع العميل بالقدرة على استخدام تطبيقات تحديد الهوية بكل سهولة”.

وبخصوص الخطوات التي تتخذها الشركات لتمكين الاستدامة في بيانات الاعتماد، قال سليم إن هذه الشركات تركز على كفاءة استخدام الطاقة وإعادة تدوير المنتج، ومنح العملاء حلولاً أكثر استدامة عبر وضع إعادة تدوير المنتج في الأولوية.

كفاءة الاستخدام وإعادة تدوير

وتعتمد “اتش آي دي” في خطتها على كفاءة استخدام الطاقة وإعادة تدوير المنتج، بالإضافة إلى منح العملاء حلولا أكثر استدامة في بيانات الاعتماد ضمن أبرز أولوياتها.

وأردف سليم قائلا: “حصلنا على تصنيف أيزو 14001 المتعلق بالمعايير المتصلة بالإدارة البيئية وتقليل كيفية تأثير العمليات بشكل سلبي على البيئة، من خلال الامتثال للقوانين التي يُعمل بها وكذلك اللوائح الموجهة بيئيا”.

وأتم سليم: “عملياتنا اللوجستية في مختلف أنحاء العالم خاصة في أسواقنا التي نتمتع فيها بحضور قوي مثل مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، كما نتميز في خدماتنا بتقليل البصمة الكربونية في عمليات الشحن للمواقع البعيدة، بالإضافة إلى توفير حلولنا السحابية للمزيد من الكفاءة في إدارة عملياتنا.