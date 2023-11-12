أبل تحدث تطبيقي Final Cut Pro و Logic Pro… الأسعار والمزايا

أعلن عملاق التكنولوجيا Apple، الثلاثاء، عن تحديثات جديدة لتطبيق Final Cut Pro لأجهزة Mac وiPad، ترتقي بعملية تعديل الفيديو على أجهزة Mac وiPad إلى مستويات جديدة بفضل الميزات الجديدة القوية.

كما حدثت Apple، الثلاثاء، تطبيق Logic Pro بإضافة ميزات جديدة وأدوات قوية لتأليف الموسيقى على أجهزة Mac وiPad.

تحديثات تطبيق Final Cut Pro لأجهزة Mac وiPad

وتتضمن تحديثات تطبيق Final Cut Pro لأجهزة Mac وiPad، حسب موقع apple، ميزات جديدة قوية تساعد على تبسيط سير العمل، تشمل تسهيل التنقل في الشريط الزمني، والتنظيم، وطرق جديدة لتبسيط عمليات تعديل الفيديو المعقدة في التطبيق.

ويستفيد التطبيق من أداء شريحة Apple silicon الموفر للطاقة إلى جانب نموذج التعلم الآلي الجديد كليا لأداة تتبع العناصر الجديدة.

وبفضل قوة محركات الوسائط المتعددة بموديلات أجهزة Mac، تم تعزيز سرعة تنفيذ المهام.

ويقدم تطبيق Final Cut Pro لجهاز iPad ميزات جديدة لتعزيز تجربة التعديل المحمولة باللمس المتعدد، بما في ذلك دعم تسجيل التعليق الصوتي، وخيارات المحتوى الموسع داخل التطبيق، والإعدادات المسبقة لتدرجات الألوان المضافة، وتعزيزات سير العمل.

وستتوفر هذه التحديثات لتطبيق Final Cut Pro في وقت لاحق من هذا الشهر على متجر App Store.

سعر التطبيق ومواصفات الجهاز

1- ستتوافر نسخة التطبيق Final Cut Pro 10.7 في وقت لاحق من هذا الشهر:

المستخدمون الحاليون: تحديث مجاني

للمستخدمين الجدد: 1200 درهما إماراتيا تقريبا، على متجر Mac App Store.

جميع المستخدمين: نسخة تجريبية مجانية، مدتها 90 يوما من التطبيق.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة apple. com/ ae- ar/ final- cut- pro.

2- سيتوافر نسخة التطبيق Final Cut Pro لجهاز iPad 1.3 في وقت لاحق من هذا الشهر:

المستخدمين الحاليين: تحديث مجاني

للمستخدمين الجدد: 20 درهما إماراتيا تقريبا شهريا، و 199 درهما سنويا على متجر App Store، مع فترة تجريبية مجانية لمدة 30 يوما.

3- يتوافق Final Cut Pro مع موديلات iPad المزودة بشريحة M1 أو أحدث، ويتطلب نظام iPadOS 16.6.

تحديث تطبيق Logic Pro لأجهزة Mac وiPad

مصدر الصورة: موقع أبل

وحدثت Apple، الثلاثاء، تطبيق Logic Pro بإضافة ميزات جديدة قوية تتوفر على أجهزة Mac وiPad.

يمكن للموسيقيين تقديم مزيج موسيقي جاهز للإصدار بسرعة أكبر بفضل سهولة استخدام أداة Mastering Assistant الجديدة، ولوحتها الاحترافية.

ومع ميزة Sample Alchemy، وإمكانات إعادة التشكيل وإعادة التوزيع لميزة Beat Breaker، يتمتع تطبيق Logic Pro، لأجهزة Mac الآن بمعالجة مذهلة للمقطوعات الموسيقية التي يتم تأليفها.

ويوفر التطبيق، لأجهزة iPad ميزات أكثر قوة، بميزة Quick Sampler Recorder، الذي يوفر خاصية”الأصوات المكتشفة”، عن طريق استخدام الميكروفون المدمج في iPad، لإنشاء فوري لآلات موسيقية مخصصة.

كما يمكن لمنتجي الموسيقي، وعازفي الإيقاعات، باستخدام ميزات تعدد المهام المحسنة مثل العرض المتقابل، ومنظم الواجهة، تكوين مجموعاتهم الخاصة لإنشاء أدوات، أو آلات موسيقية مخصصة بسرعة.

للاستمتاع بتجربة تأليف الموسيقى، أثناء التنقل أو في الاستوديو، يمكن التنقل بسهولة بين أجهزة Mac وiPad أثناء العمل على المشروع.

سعر التطبيق ومواصفات الجهاز

مصدر الصورة: موقع أبل

1- يتوفر Logic Pro 10.8:

الحاليين: تحديث مجاني

للمستخدمين الجدد: 1200 درهما إماراتيا تقريبا، على متجر Mac App Store.

يتطلب Logic Pro لأجهزة Mac نظام تشغيل macOS Ventura 13.5 أو أحدث.



2- يتوفر Logic Pro 1.1 لجهاز iPad:

المستخدمين الحاليين: تحديث مجاني

للمستخدمين الجدد: 20 درهما إماراتيا تقريبا شهريا، و 199 درهما سنويا على متجر App Store، مع فترة تجريبية مجانية لمدة 30 يوما.

يتطلب Logic Pro لأجهزة iPad نظام iPadOS 17، أو أحدث، وجهاز iPad مزودا بشريحة Apple A12 بايونك أو أحدث.