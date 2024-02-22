الأمن السيبراني الإماراتي يوصي بضرورة تحديث متصفح “غوغل كروم”

حذّر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من ثغرات أمنية خطيرة في متصفح “غوغل كروم”.

ويمكن أن تؤدي هذه الثغرات إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية عن بعد، أو تعريض البيانات الحساسة للخطر، أو تجاوز القيود الأمنية.

وأوصى المجلس بتحديث “كروم” إلى أحدث إصدار فوراً.

وأصدرت الشركة تحديثات لمعالجة ثغرات أمنية متعددة في متصفح كروم، وصنفت “غوغل” بعض هذه الثغرات على أنها “خطيرة للغاية”.

ويمكن للمهاجمين استغلال هذه الثغرات لتنفيذ هجمات خطيرة، مثل:

تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على الأنظمة المتأثرة.

سرقة البيانات الحساسة، مثل كلمات المرور والمعلومات المالية.

تجاوز القيود الأمنية الخاصة بمتصفح “كروم”.

نصائح لمستخدمي غوغل كروم:

ينصح بتحديث متصفح “كروم” إلى أحدث إصدار فوراً.

يمكن تحديث “كروم” تلقائيًا أو يدويًا.

ينصح بتفعيل ميزة التحديثات التلقائية لضمان حصول المستخدم على أحدث التحديثات الأمنية.

وشدد مجلس الأمن السيبراني على أهمية تحديث “كروم” لحماية الأنظمة والبيانات من الهجمات الإلكترونية.

ويمكن للمستخدمين اتباع النصائح المذكورة في الخبر لضمان حماية أنفسهم من هذه الهجمات.