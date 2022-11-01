تحديات ومتاعب كثيرة لاعتماد الحوسبة السحابية، كيف تتغلب عليها؟

أجاب وائل الأعرج، نائب الرئيس للتكنولوجيا لشركة بيسبن جلوبال العالمية – الشرق الأوسط وأفريقيا، عن استفسارات أريبيان بزنس حول التحديات الكثيرة الناشئة عن اعتماد الحوسبة السحابية، ويقول:”أودّ بداية التطرّق الى المفاهيم الخاطئة والمتداولة بكثرة بين رواد الأعمال حول اعتماد الحوسبة السحابية قبل أن أدخل بالتفصيل في التحديات التي قد تواجه الشركات لدى شروعها في نقل البيانات والأعباء الى الحوسبة السحابية. فبداية، لا بد من الإشارة إلى أن استخدام حلول الحوسبة السحابية لا يعني تخلي الشركات عن قدرتها على التحكم في بياناتها لصالح شركات إدارة الخدمات، بل على العكس، فإن شركات إدارة الخدمات السحابية تمثّل فريق عمل إضافي للشركات يتولى الحفاظ على استقرار وتشغيل بيئة سحابية سليمة، ما يتيح المزيد من الوقت والسعات أمام فريق عمل الشركات للتفكير في تطوير الأعمال الرئيسية لشركاتهم. أما التحديات التي تواجه الشركات لاعتماد الحوسبة السحابية فغالباً ما ترتبط بعدم قدرتها على اتخاذ القرارات الصائبة في هذا المجال لكونها تقنية حديثة ولا زال السوق يفتقر للإمكانات البشرية والتقنية. ويؤكد هذا الجانب على أهمية الاعتماد على شريك موثوق يساعد تلك الشركات في وضع خطط الترحيل المناسبة وتعزيز بيئتها السحابية، وتقديم الاستشارات التقنية الواضحة ووضع تصورٍ واضح حول التكاليف لتمكين الشركات من تجنّب المصاريف الإضافية. في الماضي، كانت الشركات تخشى تخزين بياناتها عبر الحوسبة السحابية لعدم توفر مراكز بيانات محلية وكانت جميعها خارج الدولة أو حتى خارج المنطقة التي تدير أعمالها فيها. أما اليوم، ومع افتتاح أبرز مزودي الخدمات السحابية كأمازون ويب سرفسيز ومايكروسوفت آزور مراكز بياناتها في الإمارات العربية المتحدة لم يعد هذا التحدي عائقًا أمامها، لا بل فرص الاستفادة من ميزات الفعالية والأداء العالي والأمان التي توفرها الخدمات السحابية أصبح متاحًا أكثر. أضحى الاعتماد الكلي على العمليات الرقمية يشكل خطورة لدى تعطل أحد الأنظمة دون وجود بديل تقليدي أو اعتيادي بالعمل اليدوي، فما هي سبل تلافي هذا المأزق؟ ما لا يدركه الأغلبية انه لدى اعتماد حلول الحوسبة السحابية نقوم بوضع سيناريوهات عديدة وخطط عمل بديلة لتلافي أي تعطّل في العمليات في حال الوقوع في أي مشكلةٍ رقمية، بشكلٍ يضمن وصولاً مستمراً وغير منقطع للبيانات حتى في حالات الأزمات كفشل مركز البيانات في المنطقة، أو فشل مركز البيانات الإقليمي أو حتى لدى تعرض البيئة السحابية لهجمات سيبرانية. فهذه السيناريوهات والخطط البديلة كفيلة في ضمان استمرار عمل العملاء، بل تقدم موثوقية أعلى من اعتماد الأنظمة التقليدية التي لا توفر خططاً بديلة في حال وقوع أي من الأخطار المذكورة الأعلاه والتي لا يمكن من خلالها تدارك الوضع لإعادة نظم العمل إلى حالتها الطبيعية. مالذي يميز حلول شركتكم عما تقدمه باقي الشركات في الحوسبة السحابية؟ بفضل خبرة فريق عملنا الطويلة على مدى الأعوام الماضية واطلاعنا العميق على احتياجات عملائنا من مختلف أنحاء العالم، صممنا حلولاً تساعد الشركات على تبني تقنيات الحوسبة السحابية وتسريع خطط التحوّل الرقمي الخاصة بها بشكل عملي وبفعالية تمكّنها من تخطي التحديات التي غالباً ما تقف عائقًا أمامها للإنطلاق في هذه الرحلة. فمنصة “أوبس-ناو” على سبيل المثال، وهي منصة صممت داخليًا لإدارة وأتمتة الخدمات السحابية، تتيح للعملاء القدرة على مراقبة، واستشراف أبرز جوانب الاستهلاك لتمكين الشركات من إعادة تقييمها وخفض التكاليف، كذلك فإن حلول “فين-أوبس” توفر للعملاء القدرة على اتخاذ القرارات بناءً على تحليل قواعد بيانات. كما يقدّم مركز العمليات السحابية الذي أطلقناه مؤخرًا في أبو ظبي، بحضور ومشاركة “مكتب أبوظبي للإستثمار” وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حلولاً ترتكز على الأتمتة بشكل كبير للتصدي للهجمات الإلكترونية. هدفنا الأهم من إطلاق هذا المركز هو التخفيف من مخاوف العملاء حول أمن تطبيقاتهم وبياناتهم على الحوسبة السحابية. وفيما نتفهم هذا الشعور السائد بالتخوّف من الحوسبة السحابية، إلا أن تجربتنا الطويلة تؤكد بأن خدمات الحوسبة السحابية هي أكثر أماناً واستقراراً من الأنظمة التقليدية. كانت الخصوصية وأمن البيانات من أبرز الجوانب التي تهتم بها المؤسسات والشركات فما الذي تقدمه شركتكم في هذا الصدد؟ ندرك تماماً المخاوف المرتبطة بالخصوصية والأمن بالنسبة لمختلف الشركات، ومن أجل مساعدتها على تخطي هذه المخاوف، أطلقنا مركز عمليات سحابية خاص، هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي نهدف من خلاله إلى تأمين مراقبة على مدار الساعة للخوادم والتطبيقات وللبيئة السحابية الخاصة بالشركات لحمايتها من أي خلل قد يعيق عملها وإجراء تحسينات لتعزيز أمنها أولاً وتحضيرها للتصدي للهجمات السيبرانية بسرعة وكفاءةٍ قياسية. فمن خلال هذا المركز نضمن للعملاء كافة أفضل الحلول والخدمات للحفاظ على خصوصية بيانات الشركة، وتوفير عمليات متخصصة في رصد التهديدات الأمنية للبنية التحتية وتجنّب هذه الهجمات بشكلٍ استباقي.

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