بي واي دي ترفع سقف المنافسة مع تسلا بسيارة U9 شبيهة لامبورغيني

تستعد شركة “بي واي دي” (BYD) الصينية لتوسيع تشكيلتها من السيارات الكهربائية بشكل كبير، حيث تهدف إلى إطلاق أكثر من 20 طرازاً جديداً في رحلتها نحو التصدير وتقديم منتجات فاخرة بفئات أسعار أعلى.

وتعد هذه الخطوة استراتيجية تحدث تحولًا من التركيز على السيارات بأسعار معقولة إلى إنتاج سيارات فاخرة بتوقيع العلامة التجارية “يانغ وانغ” (Yangwang).

في إنجاز ملفت، تفوقت “بي واي دي” على منافستها الأميركية “تسلا”، لتصبح أكبر بائع للسيارات الكهربائية على مستوى العالم. وذلك من خلال إطلاق مجموعة من السيارات بأسعار معقولة، مما منح السائقين الصينيين خيارات أكثر تنوعاً وجاذبية.

بي واي دي تطلق سيارة فاخرة بـ150 ألف دولار

وتتحضر “بي واي دي” لاقتحام سوق السيارات الفاخرة، حيث قامت بإطلاق سيارة “U9” تحت علامة “يانغ وانغ”، بما في ذلك سيارة خارقة بسعر 150 ألف دولار، تشبه سيارة “لامبورغيني”، وسيارة دفع رباعي قادرة على التنقل بزاوية 360 درجة والعبور فوق المياه. وتعد هذه الميزات جاذبة بشكل خاص في سوق السيارات الصينية، التي يتطلع فيها المشترون إلى أحدث التقنيات الذكية.

في الوقت نفسه، تعتمد “تسلا” على استمرار الطلب العالمي على سيارتي “موديل 3” و”موديل Y”، مع تحديثات أجريت عليهما العام الماضي. وتواجه “تسلا” تحديات في السوق الصينية حيث تقلصت حصتها أمام “بي واي دي”، التي تبيع الآن خمس سيارات مقابل كل سيارة تبيعها “تسلا” في الصين.

وتعتبر “بي واي دي” الشركة الأكثر مبيعاً للسيارات الكهربائية في الصين، حيث توسعت بسرعة باستحداث نماذج جديدة، مما جعل مجموعتها تشمل أكثر من 20 طرازاً يلبي جميع الأذواق والميزانيات.

وبفضل دعم رجل الأعمال الشهير وارن بافيت، أصبحت “بي واي دي” مهيمنة في سوقها المحلية، حتى أطاحت بـ “تسلا” كأكبر علامة تجارية للسيارات الكهربائية على مستوى العالم في الربع الأخير من العام الماضي.

تتطلع الشركة الصينية إلى التوسع والتصدير، حيث تحقق نجاحًا في تايلاند وتتسارع في الأسواق الدولية مثل أستراليا وإسرائيل. وتخطط لإنشاء مصانع في البرازيل والمجر وتايلاند، بينما أرسلت أول سفينة شحن بها 7 آلاف مركبة إلى أوروبا هذا الشهر.

مع ظهور منافسين قويين مثل “هيونداي” و”كيا” الكوريتين في الولايات المتحدة، يعتمد نجاح “بي واي دي” على قدرتها على جذب اهتمام المستهلكين الدوليين، مع الاحتفاظ بجاذبيتها القوية في السوق المحلية الصينية.

وتواجه “بي واي دي” تحديات في الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا حيث لم تحقق النجاح المطلوب حتى الآن. في الوقت الحالي، تظل “تسلا” الرائدة في أوروبا، حيث تفوقت على “بي واي دي” ببيع نحو 270 ألف سيارة مقابل 13 ألف سيارة فقط في الاتحاد الأوروبي في العام الماضي.

تعتبر هذه المرحلة التصديرية تحدياً كبيراً للصانع الصيني، خاصة مع التحديات المتزايدة في قطاع صناعة السيارات، والتي تشمل الضغوط على الهوامش الربحية في السوق الصينية وضرورة تحقيق الدعم في الأسواق الدولية.