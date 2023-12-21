مبيعات “بلاي ستايشن 5” تتجاوز 50 مليون نسخة في 2023

وصلت مبيعات جهاز “بلاي ستايشن 5” للألعاب الإلكترونية إلى 50 مليون نسخة خلال العام الجاري 2023، وفق ما أعلنت عنه شركة سوني اليابانية المصنعة.

وقالت “سوني” في بيان لها: “شهدت مبيعات بلاي ستايشن 5 زخماً قوياً هذا العام مدفوعاً بسلسلة من الألعاب التي تحظى بشعبية كبيرة”.

وقامت تكنولوجيا الإلكترونيات بإصدار العديد من النسخ الخاصة من بلاي ستايشن 5 خلال العام الجاري، على غرار تلك الخاصة بلعبة كرة القدم وسبايدر مان 2 وغيرها من الألعاب التي تتفرد بها.

وأطلقت سوني الإصدار الخامس من جهازها الأيقوني بلاي ستايشن في تشرين الثاني/أكتوبر 2020، لكنها واجهات مشكلات في الانتاج والتصدير واستيراد قطع الغيار كأشباه الموصلات نتيجة الإغلاق والقيود المفروضة على السفر نتيجة جائحة “كوفيد-19”.