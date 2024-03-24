فريق التحرير by فريق التحرير

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بعد جوجل وأوبن أيه آي.. أبل الأمريكية تتفاوض مع بايدو الصينية حول الذكاء الاصطناعي

تأتي مفاوضات أبل وبايدو الصينية بعد أيام قليلة من الكشف عن محادثات أبل وجوجل الأمريكية من أجل حصول أبل على ترخيص يتيح تشغيل تكنولوجيا جيمني على أجهزة الآيفون

فريق التحرير by فريق التحرير

تكثف شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل مفاوضاتها مع مختلف الشركات العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي لاستخدام نماذجهم المتطورة لـ (AI) في هاتفها الذكي آيفون.

ووفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الشركة صانعة الهاتف الذكي “آيفون” دخلت في محادثات مع شركة بايدو Baidu المعلوماتيّة الصينية، وذلك من أجل الحصول على حق استخدام تكنولوجيا الـ (AI) الخاصة بالشركة الصينية في أجهزة “أبل” في الصين.

وبحسب الصحيفة فإن المباحثات بين أبل الأمريكية والشركة الصينية الملقبة بـاسم جوجل الصين، لا تزال في مراحلها الأولى ” استكشافية” بحسب الصحيفة.

بعد جوجل وأوبن أيه آي.. أبل الأمريكية تتفاوض مع بايدو الصينية حول الذكاء الاصطناعي

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أبل الأمريكية، تيم كوك، قد أجرى زيارة تفقدية لمدينة شنغهاي الصينية نهاية الأسبوع الماضي، للمشاركة في افتتاح متجر جديد لـ”أبل” في الصين التي تعتبر واحدة من أكبر الأسواق العالمية لمنتجات الشركة الأمريكية.

وأكد تيم كوك في تصريحات صحفية على هامش الزيارة، على مكانة الصين وأهميتها بالنسبة لسلسلة التوريد لـ”أبل”، التي كشفت في مطلع الشهر الجاري عن مضاعفتها لفريقها البحثي في الصين خلال 5 سنوات الماضية، معلنة عن نيتها افتتاح مختبر جديد للبحوث واختبار أجهزة آيفون وآيباد وأيضا نظارات فيجن برو.

مفاوضات أبل وجوجل الأمريكية

بعد جوجل وأوبن أيه آي.. أبل الأمريكية تتفاوض مع بايدو الصينية حول الذكاء الاصطناعي

وتأتي مفاوضات أبل وبايدو الصينية بعد أيام قليلة من الكشف عن محادثات أبل وجوجل الأمريكية من أجل حصول أبل على ترخيص يتيح تشغيل تكنولوجيا جيمني على أجهزة الآيفون.

ويعد جيمني نموذج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الـ (AI) الخاص بشركة جوجل، حيث يتيح خدمات تكنولوجية تتراوح بين روبوتات الدردشة ومساعد الترميز.

ووفقا لما ذكرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية، فإن المفاوضات بين جوجل وأبل تطرقت إلى رغبة أبل في تشغيل مزايا جديدة من جيمني على أنظمة آيفون في وقت لاحق من العام الجاري.

يأتي ذلك بالتزامن مع توقعات بإن تكشف شركة أبل عن أحدث نظام تشغيل لديها “iOS 18″، على هامش المؤتمر العالمي للمطورين المقرر في يونيو 2024.

محادثات أبل وأوبن أيه آي

بعد جوجل وأوبن أيه آي.. أبل الأمريكية تتفاوض مع بايدو الصينية حول الذكاء الاصطناعي

ونهاية الشهر الماضي، كشفت تقارير صحفية عن مفاوضات ومناقشات بين شركة أبل مع شركة أوبن أيه آي المملوكة لمجموعة مايكروسوفت الأمريكية، بشأن إمكانية استخدام أدوات أوبن أيه.آي في أجهزة آبل.

وتأتي تلك التقارير في الوقت الذي تواجه فيه صانعة الآيفون أزمة قضائية في الولايات المتحدة، بعدما حركت وزارة العدل قضية ضد الشركة بتهمة الاحتكار.

وتتوقع شركة Wedbush Securities، وهي شركة تحليلات مالية، أن تستمر الدعوى لسنوات في أسوأ سيناريو، لكنها ستنتهي على الأرجح بتسوية.

ويعتقد محللو Wedbush أن التسوية هي الحل الأكثر ترجيحاً، وأنها ستستغرق ما بين 12 إلى 18 شهراً للوصول إليها، وأشاروا إلى أن الجدول الزمني الممدد للقضية يشير إلى أن شركة أبل لن تجري أي تغييرات تشغيلية على المدى القصير.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...